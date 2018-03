Dizajnerica interijera savjetuje kako urediti apartman: Najprije naručite pokućstvo, a tek onda odredite boju zidova

Uređenje apartmana iziskuje pripreme u koje spada i odabir materijala i boja. Da to nije jednostavno, neki spoznaju već u startu i odmah se opredijele za savjet stručnjaka.



– Zapravo, kontaktiraju nas u svim fazama projekta – kaže Ana Marija Kukić, dizajnerica interijera.



– Vlasnici koji se jave prije početka radova sustavnije pristupaju cijelom procesu uređenja. Cilj im je dohvatiti se visoke kategorije ili se istaknuti ponudom. Oni kod kojih su radovi već počeli, više su zainteresirani za savjete i uklapanje u budžet – kaže naša sugovornica, te dodaje da su raspored prostorija i proporcije pokućstva, kao i boje zidova, ono u čemu se vlasnici apartmana najteže snalaze.

Upoznajte konkurenciju

– Pogrešno je odrediti boje zidova prije odabira opreme, jer je puno jednostavnije prilagoditi nijansu zida namještaju i dekoru nego obrnuto – naglašava Ana Marija.



– Na sreću, ljudi koji se odluče za suradnju s nama, prepuštaju nam da vodimo projekt ritmom koji je potreban nakon što utvrdimo njihove želje oko budućeg prostora – kaže, i upozorava da ono o čemu vlasnici apartmana ne razmišljaju jest da je prije renoviranja poželjno definirati ciljanu grupu gostiju.



– Izgled apartmana na fotografijama koje turist gleda prije rezervacije privlači ili odbija goste određene platežne moći. Turisti koji izdvajaju više novca za smještaj lako prepoznaju je li prikazana nekretnina ono na što su navikli. Vlasnicima apartmana u ovome može pomoći nekoliko posjeta hotelima i apartmanima odgovarajuće kvalitete, sve radi upoznavanja ponude koju i sami trebaju pružiti – objašnjava dizajnerica interijera Kukić.

Lateks-boja

Kada su materijali u pitanju, na tržištu je pregršt opcija koje izgledaju odlično a jednostavne su za održavanje, od tvornički lakiranih gotovih parketa, preko laminata i vinilnih obloga do klasičnih pločica i kamena. O



Odlična opcija što se cijene i održavanja tiče, kako za podove, tako i za zidove do kojih dopire voda, jesu gletani beton i epoksi smola. Moguće ih je prilagoditi bilo kojem stilu uređenja. Za zidove je dobro birati lateks-boju koja se ponaša kao uljna, a ima izgled obične zidne boje. Svaki poznatiji proizvođač je nudi u bilo kojem tonu svoje karte boja. Ljudi na primorju vole kamen. Kako kamen ne spada u povoljne opcije, često oblažu zidove dekorativnim kamenom. Malo je primjera gdje je to sa svrhom i stilom uklopljeno.



Povoljni dekorativni (umjetni) kamen izgleda jeftino, i bolje ga je izbjeći u tom slučaju, te za cijenu njega osmisliti nešto originalnije, što nema svaki drugi prosječni apartman. Bolji dojam će se postići dodavanjem pravog kamena kroz detalje kao što su stolić, postolja za lampe, velika vaza napunjena oblutcima i slično.



– Kad je u pitanju tapecirano pokućstvo, ako naši klijenti nisu u mogućnosti izdvojiti za kvalitetnu brodsku ili pravu kožu, preporučamo im neka radije uzmu pokućstvo s izmjenjivim navlakama koje se mogu skinuti i oprati. U prostorijama u kojima koriste pločice, bolje će izgledati one većih formata i s laserski rezanim rubovima koje traže minimalne fuge. Izgled fuga je prvo što nam pokaže razinu higijene prostora, a šire fuge daju više prostora za nakupljanje naslaga.



Važan dio svakog apartmana je i tekstil. U spavaćim sobama gostima treba osigurati kvalitetnu bijelu posteljinu od prirodnog materijala koju možete prati na visokim temperaturama. Ne treba zaboraviti ni prekrivače za krevet koji trebaju biti izdržljivi, a isto vrijedi i za ručnike – savjetuje Ana Marija.

Klijenti je slušaju

Koliko se Ana Marijini klijenti pridržavaju njezinih savjeta, a koliko su ustrajni u provođenju svojih ideja?



– Klijenti koji se prvi put javljaju mogu imati zadršku od mojih savjeta jer ih udaljuju iz "zone komfora" na koju su naviknuli. Dizajneri interijera trude se kroz komunikaciju, razmjenu fotografija i ideja proširiti vidike i prikazati nove mogućnosti klijentima. I to obično bude uspješno. Klijenti koji se vraćaju, jer šire svoje poslovanje, uglavnom sve prepuštaju nama nakon što nam objasne u kojem smjeru žele ići kad je uređenje njihove kuće ili apartmana u pitanju.