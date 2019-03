Prvi čovjek hrvatskog vaterpola: 'Euro u Splitu bit će spektakl, a grad će dobiti nove bazene'

Mladen Drnasin čitav je život u vaterpolu, dijete je Jadrana, a sada predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza. Kao član uprave Jadrana udario je temelje povratku kluba u europsku elitu, jadranaši igraju Ligu prvaka ove godine, a zasukao je i rukave po pitanju Saveza.

Što vas je nagnalo, motiviralo da preuzmete funkciju prvog čovjeka Saveza?

– Dotadašnji, vrlo uspješni predsjednik Sloboda se odlučio povući s mjesta predsjednika, a nakon čega su me, osim njega samog, kontaktirali i ostali članovi Upravnog odbora HVS-a čiji sam i sam član te izrazili želju da ja nastavim kao predsjednik i da se kandidiram na skupštini. Osim časti u obnašanju te funkcije, svakako me dojmila i bezrezervna podrška kolega. Biti prvi među jednakima, među tako uspješnim i sposobnim pojednicima je nešto što imponira.

Već godinama ste u Savezu, što možete promijeniti nabolje, sada s pozicije čelnog čovjeka?

– HVS je odlično posložen i organiziran savez, financijski stabilan, rezultatski vrlo uspješan. Jedan od najtrofejnih Saveza u Hrvatskoj. Od 2007. ukupno imamo 19 seniorskih medalja na velikim natjecanjima, među kojima su i olimpijsko zlato i srebro, dvostruko svjetsko zlato, europsko zlato... Kao najveću zadaću upravo i vidim nastavak kontinuiteta, a što obzirom na dosad postignuto neće biti nimalo lako.

Svakako ima prostora za znatniji iskorak u ženskom vaterpolu koji zbog percepcije i nedovoljno široke baze nije na razini muškog, zatim u dodatnoj edukaciji i ulaganju u trenere mlađih kategorija, njihova uloga je velika jer su oni toj djeci ujedno i životni mentori, pa onda u usupostavi unificiranosti rada u mlađim kategorijama svih klubova, pogotovo u usvajanju određenih elemenata vaterpolske igre, povećanju zdrastvene skrbi i kvalitete liječničkih pregleda sportaša kod svih kategorija....

Konačno, svaka osoba ima i neki svoj poseban stil u radu i u komunikaciji, vjerujem da ću i ja, kao i moji prethodnici, dati neki svoj osobni pečat u mandatu koji je ispred mene.

Perica Bukić također godinama odrađuje veliki posao u HVS-u, kakav je vaš odnos, profesionalno i privatno?

– Perica je veliko vaterpolsko ime, i kao igrač i kao sportski djelatnik, a u Savezu je i formalno i neformalno prvi operativac, živi ovaj sport. Njegov su doprinos hrvatskom vaterpolu, kao i njegova uloga u Savezu, ogromni. Ista smo generacija, nakon igračke karijere, oko 2001. godine nekako u isto vrijeme smo započeli i funkcionersku, on u Mladosti, a ja u Jadranu.

– Kroz sve ove godine i kao suparnici i kao suradnici među nama se razvila razina tolerancije, povjerenja i poštovanja, kao i među svim članovima Upravnog odbora, što držim kao bitnu i veliku vrijednost za Savez. Nerijetko imamo iste ili slične poglede na problematiku oko vaterpola i sam pristup u rješavanju problema. Mislim da se vrlo dobro razumijemo i dobro nadopunjujemo.

Vaterpolo je jedan od sportova po kojima je Hrvatska prepoznata u svijetu, reprezentacija je uglavnom na postoljima, što očekujete od seniora u godinama koje su pred nama?

– Letvicu smo već davne 2004. visoko postavili, težnja za osvajanjem medalje na svakom velikom natjecanju. U sportu se teško može nešto garantirati, ponekad je i sreća presudan faktor. No, idemo se predanim radom, promišljanjem, odabirom pravilne strategije i dobrim planiranjem dovesti u poziciju kad utjecaj faktora sreće postaje minimalan. Zadnjih desetak godina to i uspjevamo, vjerujem da ćemo s istim uspjehom i nastaviti.

Vjerujete izborniku Tucku?

– Tucak je odličan izbornik, imamo odlične igrače i stožer, ove godine središnji događaj je svakako Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji u srpnju, a sljedeće godine, uz Europsko prvenstvo u Budimpešti slijede i Olimpijske igre u Tokiju.

Na nama je u Savezu da pripremimo i stvorimo što bolje preduvjete kako bi naši mladići bili u situaciji osvojiti medalju, a na njima i izborniku je da da kroz pristup i rad daju maksimum.

Ono što je specifično za vaš mandat svakako je domaćinstvo Europskog prvenstva u Splitu 2022. godine. Koliko će ljudi biti uključeno u taj projekt?

– Koliko bude potrebno. Lijepo je što smo dobili domaćinstvo ovog Europskog prvenstva. Osim potpore Grada Splita, Županije, HOO-a, SDUŠ-a, HTV-a, ključna je bila potpora i konkretna pomoć premijera Plenkovića i Vlade RH, svima im ovim putem još jednom iskreno zahvaljujem. Split je grad sporta, željan velikih sportskih događaja, prepun bivših i sadašnjih sportaša, izvanrednih sportskih djelatnika. Dokazan u odličnoj organizaciji velikih sportskih manifestacija.

– Preliminarne sastanke smo već obavili s gradonačelnikom grada Splita Androm Krstulovićem-Oparom, napravili početni hodogram aktivnosti, obavili sastanak i s predstavnicima Spaladium Arene u svezi tehničkih mogućnosti. U Gradu Splitu imamo pravog partnera i svima nam je želja besprijekorno organizirati ovo natjecanje, uvjeren sam da ćemo i uspjeti.

Je li Spaladium Arena tehnički prezahtjevna za organizaciju?

– Organizacija Europskog prvenstva je zahtjevna sama po sebi. Svakako bi bilo lakše organizirati ovo natjecanje na već postojećem adekvatnom plivalištu, no fantastično je ono što nam ambijentom, kapacitetom gledališta, izvedbom tribina, popratnim sadržajima unutar samog objekta nudi Spaladium Arena. Namjera nam je postaviti dva montažna bazena unutar dvorane, jedan za natjecanje, a drugi za zagrijavanje, stvoriti novu razinu poda i ostati na kapacitetu od 9.000-10.000 sjedećih mjesta, postaviti video zidove...

Vjerujete li da će tribine biti pune?

– Vjerujem da hoće. Utakmice naših nacionalnih vrsta će sigurno biti dobro popraćene, a osim izvjesnog broja stranih ljubitelja vaterpola koji prate ovakva natjecanja svojih nacionalnih vrsta, namjera nam je, u suradnji i s Turističkom zajednicom, ovaj događaj istovremeno i dobro iskomunicirati s aktualnim stranim turistima koji će se u to vrijeme naći u Splitu i koji će imati priliku pratiti natjecanje svojih reprezentacija.

Što će Splitu ostati nakon tog Eura?

– Vjerujem da će ostati referenca izvanredno organiziranog natjecanja, lijepi dojmovi o Hrvatskoj i Splitu, da će se Split dodatno promovirati kako po ljepoti, gastronomiji, sadržajima, tako i po svojoj srdačnosti i gostoprimstvu.

Za trenažni proces svih reprzentacija tijekom natjecanja (16 muških i 12 ženskih) bit će nužno obnoviti ljetne bazene na Zvončacu i Pošku, a u koje se nije ulagalo gotovo 35-40 godina. Nakon natjecanja razmontirat će se bazeni iz dvorane te je namjera ostaviti ih Splitu na korištenje. Pričamo o dva bazena, sa strojarnicom, jednog vjerojatno veličine 40 x 25 metara, drugi nešto manji.

Splitu baš treba novi bazen?

– Grad Split je u najgoroj situaciji u Hrvatskoj što se tiče kapaciteta zatvorenih plivališta, obzirom na broj stanovnika i broj vodenih sportaša. Mogućnost rekreacije te trenažnog procesa vodenih sportašica i sportaša su pali ispod svakog minimuma, treninzi se prilagođavaju i adaptiraju postojećem kapacitetu, a redovito na štetu kvalitete rada.

Stoga me i kao Splićanina izuzetno raduje što kroz ovo natjecanje imamo mogućnost obnoviti postojeće otvorene bazene te i direktno povećati kapacitete za vodene sportove u Splitu.

Ženski vaterpolo sve je češće u fokusu, kako podići kvalitetu naših djevojaka koja i dalje prilično zaostaju na europskoj razini?

– Nismo zadovoljni situacijom, već duže razultatski i kvalitativno plaćamo cijenu zbog nedovoljno široke baze, nedovoljnog broja klubova i upisanih djevojčica. Dok su u Europi i svijetu muški i ženski vaterpolo gotovo izjednačeni, a ženski vaterpolo se smatra jednim od najprogresivnijih sportova, kod nas je i dalje vaterpolo nažalost najvećim dijelom samo muški sport. Predstoji nam mijenjati tu percepciju i odnos prema ženskom vaterpolu.

Kako?

– Prva odluka zadnje skupštine i novog UO HVS-a u listopadu prošle godine je upravo i išla u tom smjeru, u sezoni 2020./2021. svaki prvoligaš morat će prijaviti i nastupiti na službenim državnim natjecanjima s jednom ekipom djevojčica U15. Lijepo bi bilo da se u dogledno vrijeme, s nekog velikog natjecanja napokon vratimo s dvije osvojene medalje za Hrvatsku.

U jeku je i “redizajn” kluba u kojem ste ponikli, splitskog Jadrana kojeg čeka proslava stotog rođendana. Puno ste posla već odradili s Jadranom, kako će se razvoj kluba, koji je dvostruki prvak Europe, odvijati dalje?

– Prije svega treba zahvaliti svim prethodnim predsjednicima i upravama koji su se borili najbolje što su mogli i znali, a sve kako bi Jadran opstao i bio danas tu gdje je. Bilo je i vrlo teških situacija u prošlosti. Jadran, Sportsko društvo, ulazi u stotu godinu i vjerujem da će svi jadranaši to dostojno obilježiti.

– U vaterpolskom klubu se okupila dobra ekipa, uz gospodu Stanića, Vukovića i Goju manje više redom bivši suigrači. Uz predsjednika Alberta Pavlovića svi stojimo čvrsto na zemlji, čekamo generalnog sponzora, borimo se svi do jednoga, a svoje proračune podmirujemo. Cilj nam je klub dignuti na svim razinama i kao krajnji cilj, a obzirom na resurse, stvoriti samoodrživi klub.

Jeste li zadovoljni Jadranovim nastupima u Ligi prvaka ove godine?

– Svakako. Trener Asić, njegov stožer i igrači odlično rade, znaju pružiti izvanredne partije, a obzirom na peh oko ozljeda, neiskustvo na ovakvim natjecanjima kao i proračune klubova protiv kojih igramo, u Jadranu trenutačno možemo biti ponosni na postignuto.

Može li se u idućoj sezoni i više?

– Iako imamo ogromne ambicije, trenutačno se ne opterećujemo previše samim rezultatima. Normalno, svaka pobjeda godi i svaki poraz boli, no idemo radije svake godine dizati kvalitetu kluba u svim segmentima za jednu stepenicu pa dokle dođemo. Svima nama koji smo u klubu je ipak glavni fokus dovesti klub u stanje kad će u kontinuitetu u svakom segmentu biti na najvišem mogućem nivou. Tada bi i vrhunski rezultati trebali dolaziti u kontinuitetu. Idemo korak po korak.

Jedan od zadataka uprave Jadrana je i natkrivanje bazena na Zvončacu, koliko je realno da se to dogodi u idućih nekoliko godina?

– Kako sam i prethodno rekao, gradu Splitu kronično nedostaje kapaciteta za vodene sportove. Natkrivanjem jednog ili oba otvorena plivališta na Zvončacu i Pošku, svakako bi znatno pomoglo da se postojeća situacija popravi. Mi ćemo kao klub, kao sportsko društvo Jadran učiniti sve da se to svakako i što prije napravi, no bez pomoći Grada Splita, niti financijski, a niti formalno pravno to nismo u mogućnosti.

– Srećom, prepoznajem u gradonačelniku Krstuloviću-Opari i Gradu Splitu puno razumijevanja za situaciju u našem gradu te vjerujem da će se učiniti sve u skladu sa svojim mogućnostima, a kako bi se navedeno čim prije i ostvarilo.