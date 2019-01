Hrvatskim sportom vlada 'Zakon braće': na svjetskom su vrhu, a da žive u Americi o njima bi se snimali filmovi

Možda u zapećku, ali na svjetskoj pozornici su braća iz Hrvatske zakon, veslačka Valent i Martin Sinković, te jedriličarka Šime i Mihovil Fantela. Imaju nekoliko zajedničkih točaka, oba su bratska tandema promijenila discipline i oba osvojila svjetske titule.

Koliko vam to god zvučalo jednostavno, toliko je svjetska senzacija, promijeniti discipline u veslanju i jedrenju je otprilike jednako kao i promijeniti sport. Baza je jedna, fizička priprema i talent, ali detalji su ti koji odlučuju. Sinkovići su pokorili svijet u dvojcu na pariće. A onda donijeli hrabru odluku i prešli u “dvojac bez” pa napravili novo čudo, prvo osvojili europsko zlato u kolovozu, pa potom u rujnu svjetsko zlato. To je već za “Hall of fame”, povjesnice. Da su u SAD-u, o njima bi se snimali filmovi, ne oni sportski, nego pravi igrani. Sportski heroji bez premca.

Jednako kao i Fantele, Šime se okrunio u paru s Igorom Marenićem, europskom, svjetskom i olimpijskom krunom, a onda krenuo u novoj klasi s bratom Mihovilom i na prvom natjecanju odmah svjetska titula. Mirakul svjetskih razmjera! Ne govorimo ovo napamet, ova braća su nam velika šansa da čujemo “Lijepu našu” i u Tokiju. Mogli bi nabrajati još sportskih uspjeha u 2018. godini i ne bismo pogriješili da bilo koga u taj pregled stavimo.