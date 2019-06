Suprug otišao u mirovinu i sada je obitelj na okupu: 'Radujemo se trećem djetetu i planiramo akademiju’

Bila je 2012. godina, sreli smo se u Wimbledonu, ali ne na Grand Slam turniru, već tijekom teniskog olimpijskog turnira. Nasmijana, sretna i s trbuhom u već poodmakloj trudnoći. Karolina Šprem Baghdatis te je godine u listopadu rodila djevojčicu Zaharu, prvo dijete s ciparskim tenisačem, karizmatičnim Marcosom Baghdatisom. Tri godine kasnije, u prosincu, rodila je drugu kći Indiju, a ove godine opet je nekako povezala Wimbledon i trudnoću. Marcos je objavio kraj karijere, ali tek nakon predstojećeg Wimbledona za koji je dobio pozivnicu, a Karolina...

– Čekamo treće dijete, ostala su još četiri mjeseca... – kazala nam je uzbuđena bivša varaždinska tenisačica koju smo uhvatili baš dok su se pakirali za zadnji teniski turnir velikog tenisača.

Baš kao i 2012. godine treća prinova u sretnoj tenskoj obitelji trebala bi stići na svijet baš u listopadu. Marcos mora odraditi još taj svoj posljednji turnir, a za oproštaj nema bolje lokacije od “svete trave” u All England Clubu.

– Ne znam ni sama jesam li sretna ili tužna, ne znam, miješaju mi se emocije – priznala nam je Karolina koja je 2004. bila 17. igračica svijeta, ali je zbog kasnijih problema s laktom tenis napustila, a da je ostao onaj osjećaj kako je mogla više. Sada će i njezin suprug Marcos u “mirovinu”.

– Kada se nečim baviš 20 – 25 godina i stalno si dio tog svijeta, a onda dođe trenutak kada sve to prestaje, nije lako. Ni meni koja sam bila uz njega sve ove godine, a njemu pogotovo. No, on je napravio jako puno i može biti ponosan na svoju karijeru. Mogao je i više, ali iza njega je uspješna karijera i može biti ponosan na sve što je napravio.

Imaš li sliku kakav će biti taj oproštaj od tenisa, kako će se on osjećati u Wimbledonu?

– Sigurno će ga preplaviti emocije. Rekla sam mu da uživa, da zastane, udahne zrak, da pogleda oko sebe publiku i tu ljubav u njihovim očima jer sam sigurna da iza sebe ima puno navijača koji su ga zavoljeli tijekom svih tih godina. Neka uživa u tom svom trenutku...

U Wimbledon stiže s pozivnicom, što ako se ponovi Goranov scenarij, da ode do kraja...?

– Ajme, bila bi to bajka, ali doista ne razmišljam o tome na taj način. Nije to baš najrealnije. Jednostavno neka uživa u tom svom trenutku.

Kakav je vama obiteljski plan, kakav će biti život obitelji Šprem nakon što Marcos prestane putovati na turnire?

- Već sada živimo na Cipru, tu smo djeci i sebi izgradili dom. Imamo svoju kuću i što nam je posebno važno englesku školu za djecu što u Varaždinu nemamo. Ima u Zagrebu, ali onda bismo se opet morali seliti, tražiti gdje živjeti, a ovdje na Cipru već imamo sve to organizirano. Zahara već ide u školu, bit ćemo tu. Marcos kaže da će ostati u tenisu.

Kao trener ili...?

– Pa oboje imamo želju i dalje biti dio ovog sporta. Imamo ambiciju organizirati i neku svoju akademiju, želimo djeci omogućiti da prožive ono što smo i mi. Onima koji žele postati profesionalni tenisači, ali i djeci koja se žela baviti sportom, da nisu na ulici – rekla nam je Karolina.

‘Želim još igrati, ali tijelo ima drugačije zamisli...’

Marcos Baghdatis se zahvalio organizatorima što je dobio priliku zaigrati na još jednom, svom zadnjem Wimbledonu.

- Nije ovo bila lagana odluka, ali tijelo mi više ne dopušta da se mogu vratiti tamo gdje mislim da pripadam. Još žalim igrati tenis, ali tijelo mi to više ne dopušta na pravi način. Zadnje dvije godine imao sam dosta ozljeda i trpio bol. Osim toga, želim provesti više vremena sa svojom suprugom i dvjema kćerkama, a i treće je dijete na putu – kazao je Marcos.