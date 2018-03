Borna je bio na korak do senzacije, ali Federer je pokazao zašto je broj jedan

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nije se uspio plasirati u finale ATP turnira iz Masters serije u Indian Wellsu nakon što je u polufinalu izgubio od prvog tenisača svijeta Švicarca Rogera Federera 7-5, 4-6, 4-6.



Ćorić je vodio 1-0 u setovima, 4-2 u drugom setu, te u trećem setu dva puta imao break prednosti, ali je najbolji tenisač svijeta okrenuo rezultat.



Bio je to jedan od Ćorićevih najboljih mečeva u karijeri. Odigrao je hrabro i bez respekta prema najboljem tenisaču svijeta, ali nažalost to nije bilo dovoljno. Federer je prva dva seta bio na konopcima, ali se ipak izvukao.



Federer je tako nastavio pobjednički niz koji ima ove godine upisavši 17. pobjedu u 17 susreta. Još je impresivniji podatak kako je Švicarac od 43 seta osvojio 39.



Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda švicarskog tenisača. Prvi put su igrali u Dubaiju 2015. godine i Federer je slavio 6-2, 6-1.



Bornu može utješiti podatak kako mu je ovo bilo prvo polufinale na nekom od turnira iz Masters 1000 serije, a postao je i prvi hrvatski tenisač koji je stigao do polufinala Indian Wellsa nakon 2010. i Ivana Ljubičića koji je tada i osvojio ovaj turnir. Ljubičić je sada jedan od Federerovih trenera, ali i Ćorićev menadžer.



Federer je bez većih problema odradio svoj prvi servis gem i bez izgubljenog poena stigao do vodstva. Borna se malo mučio na svojem početnom udarcu, ali ga je također odradio bez većih problema. Prvi pritisak na Federerov servis vidjeli smo u petoj igri, kada je Ćorić imao 30-30, ali je Švicarac odlično odradio završnicu gema.



Novu priliku Borna je dočekao kod rezultata 5-5 stigavši do dvije break lopte. Federer je prvu spasio, ali ne i drugu i Borna je došao u priliku servirati za set. Posao je odradio sjajno dobivši prvi set rezultatom 7-5.



Ćorić je fantastično ušao u drugi set. Već na samom otvaranju oduzeo je servis najboljem tenisaču svijeta i potom poveo 2-0. Federer je u četvrtom gemu imao tri break lopte za 2-2, ali je Ćorić odigrao sjajno spasivši gem. Novu break loptu za povratak u meč Federer je imao u šestom gemu, ali se Borna s tri sjajna poena izvukao zadržavši break prednosti.



Federer je nastavio s pritiskom i u osmoj igri je dočekao nove dvije break lopte. Prvu nije iskoristio, ali je drugu priliku za poravnanje iskoristio izjednačivši na 4-4. Švicarac je potom osvojio svoj servis za vodstvo 5-4, te zatim novim breakom i četvrtim uzastopnim gemom osvojio set 6-4 izjednačivši na 1-1.



Izgubljeni set nije poljuljao Bornu i hrvatski tenisač je na otvaranju odlučujućeg seta ponovo oduzeo servis svom suparniku. No, njegova prednost je kratko trajala jer je Švicarac odmah vratio izgubljeni gem, a zatim i osvojio svoj servis za vodstvo 2-1. Četvrti gem donio je novu break loptu za Švicarca, ali je Ćorić s tri sjajna poena izjednačio na 2-2. U sedmoj igri Borna je došao do nove prilike za break. Švicarac je prvu loptu spasio, ali je drugu opalio u aut i Ćorić je stigao do breaka i vodstva 4-3.



No, radost je ponovo kratko trajala i čudesni Švicarac je ponovo vratio servis za 4-4. Ćorić je imao dvije lopte za 5-3, ali je pogriješio i gem je otišao na suparničku stranu. Nažalost, bio je to Bornin početak kraja. Federer je osvojio svoj servis za vodstvo 5-4, a potom još jednom oduzeo servis našem igraču za konačnih 6-4 nakon skoro dva i pol sata igre.



U drugom polufinalnom susretu sastaju se Kanađanin Milos Raonic i Argentinac Juan Martin del Potro.