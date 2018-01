Senzacionalni Pavić osvojio titulu i u mješovitom paru!

Manje od 24 sata nakon slavlja u parovima, Mate Pavić ponovno je izašao na teren u još jednom Grand Slam finalu, svom četvrtom. Prvi naslov u konkurenciji parova želio je podebljati drugim slavljem u mješovitim parovima zajedno s Gabrielom Dabrowski, Kanađankom koja mu je partnerica na prvom Grand Slamu sezone. Posljednja prepreka na tom putu bila im je mađarsko-indijska kombinacija Babos - Bopanna.



Prvi set otišao je na stranu Babos i Bopanne nakon samo 25 minute igre, peti nositelji oduzeli su hrvatsko-kanadskoj kombinaciji servis dva puta i slavili rezultatom 6:2.



Drugi set donio je bolju igru "našeg" para, a ključni trenutak dogodio se u sedmoj igri seta kada su Pavić i Dabrowski iskoristili prvu break loptu, došli do vodstva 4:3 i nakon toga s dva svoja servisa osvojili set rezultatom 6:4 te izborili treći set.





Treći set mješovitih parova igra se kao produženi tie break, a pobjednički je par onaj koji prvi dođe do deset s pravilom da mora biti dva razlike.

Sretniji i spretniji ovog puta bio je par Dabrowski - Pavić koje je slavio rezultatom 11:9 pa je Splićanin naslovu u parovima dodao i ovaj u mješovitim parovima.

Došao je tako do svog trećeg Grand Slam naslova, otvorio sezonu kao iz najljepših snova i potvrdio da se stvara jedna teniska priča koja će još dugo trajati i ostati zlatnim slovima upisana u povijest hrvatskog i splitskog sporta.

They've done it!@GabyDabrowski / Mate #Pavic fight back in a tense three set final vs Timea #Babos / Rohan #Bopanna 2-6 6-4 [11-9] to win the #AusOpen 2018 mixed doubles championship 🏆#AusOpen pic.twitter.com/OavatCOZg7