Krajanova logika: peti na svijetu, a nije pozvan u Davis Cup

Na ovogodišnjoj listi parova Pavić i Marach su vodeći s dvije titule i finalom Australian Opena. Start je to iz snova koji je Paviću donio i ogromni skok na listi igrača parova. Prema trenutnom stanju Mate je peti na svijetu, iza Poljaka Lukasza Kubota, Brazilca Marcela Mela, Finca Henrija Kontinena i Australca Johna Peersa. Ni to, čini se, nije dovoljno da izbornik Željko Krajan uvrsti Pavića u reprezentaciju za predstojeći dvoboj protiv Kanade u Osijeku. Njihove razmirice traju i dalje, odnosno, Krajan tvrdi da Mate postavlja uvjete koje on ne može (ili ne želi) ispuniti.