UEFA planira finale Lige prvaka 2024. preseliti u New York: postoje mnogi razlozi za takav potez, ali i jedan veliki protiv

Španjolski nogometni savez jučer je objavio da će se njihov Superkup naredne tri sezone igrati u Saudijskoj Arabiji, i to u izmijenjenom formatu. Umjesto dosadašnjeg susreta dviju momčadi (pobjednika domaćeg prvenstva i domaćeg kupa), u Superkupu će nastupati četiri momčadi, a turnir će se sastojati od polufinala i finala.

Prvo izdanje održat će se od 8.-12. siječnja, a sudionici će biti Barcelona kao prošlosezonski osvajač prvenstva, Valencia kao pobjednik kupa te Atletico i Real Madrid kao drugoplasirana i trećeplasirana momčad prvenstva.

Jasno je da se iza ovakve odluke kriju isključivo financijski motivi, ali u suštini tu nema ništa loše. Superkup je ionako revijalno natjecanje koje svi manje-više tretiraju kao svojevrsnu prijateljsku utakmicu, stoga, dodatna zarada od nečeg takvog nije naodmet.

No, samo par dana prije te odluke medijima se proširila informacija da UEFA planira finale Lige prvaka 2024. godine smjestiti u New York. Da, dobro ste pročitali. Finale najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanje u Europi, a vjerojatno i u svijetu, UEFA planira preseliti u državu u kojoj je nogomet još uvijek u svojoj razvojnoj fazi. Informaciju je prenio izvor blizak UEFA-i i njenim komercijalnim partnerima.

Ta odluka, koliko god bila financijski opravdana (a teško je vidjeti kako ne bi bila), čini se teško objašnjiva.

Prihodi od sponzorskih ugovora, a pogotovo televizijskih prava rastu iz godine u godinu i zapravo je teško vidjeti kako bi prestali rasti u skorije vrijeme. UEFA je već počela davati finala Europske lige mjestima kao što je Baku te je zbog "širenja nogometne kulture" i dovođenja europske elite u manje razvijene zemlje oduzela Monaku ekskluzivno pravo organiziranja europskog Superkupa pa se on od 2013. svake godine igra na drugom mjestu. Tako su do sada domaćini bili su Prag, Cardiff, Tbilisi, Trondheim, Skoplje i Tallinn.

Zar to nije dovoljno? Nije? U redu. Možda da se Superkup počne održavati diljem svijeta, kao što smo vidjeli da je to sve češća praksa nacionalnih saveza? Ali, nema smisla da se finale Lige prvaka, odnosno onog najboljeg što ima kontinent s kojeg je krenulo nogometno ludilo, održi u SAD-u. Jer ono će i dalje biti gledano preko bare, a i diljem ostatka svijeta. Zbog čega bi europski navijači trebali potegnuti do Velike jabuke da bi gledali svoju momčad u finalu Lige prvaka?

Ako ćemo se prepustiti ciničnom razmišljanju, moći ćemo izvući zaključak da gotovo nije ni važno gdje će se finale odigrati.

Prošlogodišnji finalni susret Europske lige između Arsenala i Chelseaja odigrao se u Bakuu. Let od Londona do glavnog grada Azerbajdžana traje oko šest sati, a do New Yorka oko sedam. Ako možeš letjeti šest sati do Bakua, zašto ne bi mogao još malo prosjediti u zrakoplovu da bi došao do jednog od najatraktivnijih gradova na kugli zemaljskoj.

Henrikh Mkhitaryan nije otputovao u Azerbajdžan jer mu tamošnje vlasti nisu mogle garantirati sigurnost, a Arsenalove navijače koji su u hodali u njegovom dresu policija je zaustavljala i tjerala ih da prekriju ime. Ako tu pridodamo i činjenicu da je od ukupno 70.000 dostupnih ulaznica njih samo 12.000 bilo ustupljeno finalistima, od čega ih je samo polovica prodano, New York zvuči kao korak unaprijed.

U redu, riječ je o Europskoj ligi, ali ni kada je Liga prvaka u pitanju situacija nije mnogo bolja. Prošlogodišnje finale igralo se u Madridu na Wandi Metropolitano, a kapacitet je bio oko 63.500. Od toga je 34.000 ulaznica bilo predviđeno za navijače klubova finalista, a samo 4000 ulaznica je pušteno u slobodnu prodaju. Preostalih 25.500 je podijeljeno organizatorima, UEFA-inim dužnosnicima, sponzorima i medijima.

Finala velikih natjecanja već su postala su svojevrsna sportska predstava, a ne mjesto za navijače, stoga je dojam da se premještanjem onog Lige prvaka u New York zapravo i neće toliko toga izgubiti.

No, postoji jedan dobar razlog zbog kojeg se to ne bi smjelo dogoditi, barem ne još neko vrijeme.

Četiri vodeća američka sportska saveza redovito odigravaju utakmice izvan sjevernoameričkog kontinenta. NBA, NFL, NHL i MLB svake godine igraju susrete regularne sezone diljem svijeta da bi popularizirali sport i zaradili, ne samo novce, već i nove fanove. Ali, u tome svemu je ključno to što igraju utakmice regularne sezone. Ne susrete doigravanja, a pogotovo ne finala.

Zamislite Superbowl u Europi, ili sedmu utakmicu NBA finala u Meksiku. Stanley Cup u Pragu. Zar bi si Amerikanci to dopustili? Naravno da ne. Ne samo zbog patriotizma ili navijača, jer ni njih nije toliko briga za vjerne fanove, već zbog potencijalne demistifikacije tih finala koja "život znače".

Superbowl nije privlačan samo iz razloga što stotinjak ljudi baca, hvata, nosi i napucava loptu dok u isto vrijeme pokušavaju jedan drugoga što teže ozlijediti, već i zbog toga što se to događa tamo gdje je sve i počelo. Ni NBA finale ne bi bilo isto da se igra u Europi, iako se radi o košarci koja je možda i globalno najprihvaćeniji sport. NBA finale je "half-time show", neugodni plesovi gledatelja koji pokušavaju ispasti face pred kamerama i showbizz zvijezde koje sjede uz parket. NBA finale nije samo košarka.

Isto tako finale Lige prvaka nije samo nogomet. Liga prvaka je najelitnije europsko klupsko natjecanje i finale se mora igrati na izvornom kontinentu. Amerikanci ga moraju gledati na televiziji ili potegnuti do Europe ako žele osjetiti tu atmosferu, jer ju zasigurno neće osjetiti na MetLife Stadiumu.

Šikaniranje navijača i sustavno pretvaranje najvažnije sezonske utakmice u kazališnu predstavu je jedno, totalna demistifikacija jednog od najvećih sportskih brendova na svijetu je nešto drugo. I još uvijek nije vrijeme za to.