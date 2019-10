Hrvatska je jedan od najvećih izvoznika nogometaša na svijetu, a zanimljivo je u kojoj ligi igra najveći broj njih

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je rezultate velikog istraživanja vezanog za migracije nogometaša.

Istraživanje je obuhvatilo 86 europskih liga, 24 azijske, 18 južnoameričkih, 12 iz Sjeverne i Srednje Amerike, šest afričkih i jednu oceanijsku te je u obzir uzelo one igrače koji nisu prošli akademiju kluba iz države u kojoj igraju, a sve promatrajući sezonu 2018/19.

CIES je došao do nekoliko zanimljivih zaključaka, a Hrvati igraju zapaženu ulogu u gotovo svima.

Najveći izvoznici

Na vrhu najvećih izvoznika igrača očekivano je Brazil s ukupno 1.330 igrača koji igraju u nekoj od 147 liga obuhvaćenih istraživanjem. Sljedeća je Francuska sa značajno manjih 867, treća je Argentina, a četvrta je Srbija s 458.

Hrvatska također zauzima visoko deveto mjesto s 374 igrača koji su raspoređeni u 51 od ukupno 98 saveza obuhvaćenih istraživanjem, a zanimljivo je da su iza nje primjerice Nizozemska, Belgija i Italija, koje su nogometno razvijenije zemlje.

Naravno, velika većina igrača iz tih zemalja ima dobre uvjete u svojim državama, stoga nemaju potrebu odlaziti u inozemstvo, a i znakovito je koje su najčešće destinacije hrvatskih igrača. No, o tome nešto kasnije.

Od naših susjeda, BIH se nalazi na 22. mjestu, Slovenija na 42., a Crna Gora na 43. Mora se naglasiti i još jedna zanimljivost, a to je činjenica da je SAD na 25. mjestu sa 145 igrača, što je pomalo iznenađujuće kada se uzme u obzir da im reprezentacija nije posebno jaka i da nema zapažene uspjehe u posljednje vrijeme te da imaju ligu koja je organizacijski dobro ustrojena i koja je u velikom rastu.

Dominacija zemalja bivše Jugoslavije

Kada se uzme u obzir broj igrača u inozemstvu u odnosu na broj stanovnika te države, Hrvatska zauzima visoko četvrto mjesto s jednim igračem na svakih 11.561 stanovnika.

Na vrhu je očekivano Island s igračem na svakih 5.458 stanovnika, a zanimljivo je to da su u Top 10 ušle i Crna Gora (2.), Srbija (5.), Slovenija (6.), BIH (7.) te Sjeverna Makedonija (8.), što potvrđuje tezu o neizmjernom talentu koji je prisutan u ovom dijelu svijeta.

Na trećem mjestu je Urugvaj, a Top 10 zaključuje Slovačka.

Najveći apsolutni rast izvoza igrača u odnosu na prethodnu sezonu zabilježio je Brazil (+64), dok je daleko najveći relativni rast zabilježila Rusija (+24.7%). Hrvatska se smjestila na deveto mjesto s 27 igrača više u odnosu na sezonu 2017/18., odnosno 7.2%, a rast tih dviju država može se djelomično objasniti njihovim dobrim nastupima na Svjetskom prvenstvu koje se održalo netom prije promatrane sezone.

Osim već navedenih, u Top 10 su se još našli "uobičajeni sumnjivci", a jedina država koja upada u oči jest Gana koja je na petom mjestu po apsolutnom rastu, što se može objasniti brojnim akademijama koje se osnivaju u toj državi, a koje služe kao svojevrsni bazeni talenata europskim klubovima.

Najveće apsolutno smanjenje doživjela je Slovenija (-17), a jedini lošiji u relativnom smanjenju od nje jest Trinidad i Tobago s -22.6%. No, treba se uzeti u obzir to da u pitanju nije veliki broj igrača te da velika većina njih igra većinom u zemljama Sjeverne i Centralne Amerike, stoga taj podatak nema veliku globalnu važnost.

Najveći uvoznici i znakovit odnos Hrvatske i Slovenije

Što se tiče najvećih uvoznika, na vrhu je očekivano Engleska sa 728 stranih igrača, na drugom mjestu je Italija, a na trećem SAD, koji je i najveće iznenađenje u Top 10 ove kategorije.

Hrvatska je na 33. mjestu sa 143 uvezena igrača, a jedina od zemlja iz bivše Jugoslavije koja uvozi više igrača jest Slovenija koja se našla na 19. mjestu sa 184 igrača.

Tu dolazimo do najzanimljivijeg podatka, a to je da od tih 184 stranaca koji igraju u Sloveniji, čak 80 dolazi iz Hrvatske, čime je to sedmi po redu smjer kretanja igrača na cijelom svijetu, a što nas dovodi do zaključka da su hrvatski igrači iznimno cijenjeni u Sloveniji.

Ali, s obzirom na druge pokazatelje, taj podatak ujedno ukazuje i na to da su Slovenci spremni više platiti prosječne igrače nego što su to hrvatski klubovi, što bi također moglo poslužiti kao objašnjenje za veliki uvoz stranaca u američki MLS.

Prvi smjer kretanja igrača je uvjerljivo onaj od Brazila prema Portugalu, a zatim slijede Argentina - Čile, Engleska - Škotska, Engleska - Wales, Argentina - Meksiko te Francuska - Engleska. Ostatak liste je vrlo logičan, a s naših prostora u Top 50 našle su se još dvije linije: Srbija - BIH te Hrvatska - BIH.

Zanimljivo je naglasiti da se u Top 50 nije našao niti jedan smjer iz Italije, što nam daje do znanja da velika većina talijanskih nogometaša ostaje igrati u svojoj domovini.

Ciprani "ludi" za strancima

Kada gledamo u kojoj ligi igra najviše stranaca u odnosu na broj klubova, prvo mjesto odnosi ciparska 1. liga s prosječno 17.5 stranaca po momčadi. Na drugom mjestu je talijanska Serie A, a na trećem portugalska Primeira, obje u prosjeku imaju 16 stranaca u svakom klubu.

HNL je na 18. mjestu te ljestvice, a u prosjeku ima 10.5 stranaca po momčadi.

Najmanje stranaca imaju južnoamerički niželigaši, centralnoamerički klubovi te momčadi iz dosta slabijih liga, kao primjerice San Marino, Ghana...

Sve te brojke ukazuju na ukupan rast migracija od 5% u odnosu na prethodnu sezonu, čime se nastavio trend stabilnog rasta kretanja igrača koji je prisutan već godinama.

Hrvati su tražena roba na tržištu

Što se tiče Hrvatske, možemo zaključiti da ona posjeduje velik broj talentiranih igrača, pogotovo u odnosu na broj stanovnika, a isto se može reći i za ostale zemlje bivše Jugoslavije.

Također, kao što smo već rekli, iako je Hrvatska jedan od najvećih izvoznika nogometaša na svijetu, većina igrača u inozemstvu igra u ligama koje su kvalitetom slabije od hrvatske, preciznije, njih 51%.

Gotovo trećina svih Hrvata u inozemstvu igra u Sloveniji ili BIH, a kada govorimo o zemljama s najjačim ligama na svijetu, najviše igrača svoj kruh zarađuje u Italiji, njih čak 32.

Ovo zanimljivo i nadasve indikativno istraživanje potvrdilo nam je neki stvari koje smo već znali, ali nam je ujedno i omogućilo uvid u neke trendove kojih možda nismo bili svjesni.

Ono što nam je sa sigurnošću potvrdilo jest to da Hrvati unatoč malom broju stanovnika i izostankom europskih klupskih uspjeha, igraju jako veliku ulogu kada su u pitanju igračke migracije.