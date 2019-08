Cristiano Ronaldo o jednom od najvećih rivalstava u povijesti nogometa: Ne vidim zašto ne bismo u budućnosti otišli na večeru

Lionel Messi nedavno je priznao da mu nedostaje Cristiano Ronaldo, nakon što je ovaj "odselio" u Serie A, a sada se i Portugalac osvrnuo na njihov odnos.

- Jako se divim njegovoj karijeri i znam da je pričao o tome kako je bio razočaran kada sam napustio Španjolsku jer smo imali rivalstvo koje je cijenio. To je bilo pozitivno rivalstvo, ali ne i jedinstveno - Michael Jordan je imao rivalstva u košarci, zatim su tu bili Ayrton Senna i Alain Prost u Formuli 1. A zajednički faktor im je bila činjenica da su to bila zdrava rivalstva. Uopće ne sumnjam da me Messi učinio boljim igračem i obratno - rekao je Ronaldo za portugalsku televiziju.

Iako nikada nisu bili najbolji prijatelji, a ni karakterno slični, izvori bliski dvojici igrača tvrde da je njihovo rivalstvo uvijek bilo isforsirano od strane medija i navijača.

Argentinac je jednom prilikom izjavio da su njih dvojica "uvijek imali pozitivnu vibru" kada bi se sreli na dodjelama nagrada, a Ronaldo se s tim slaže.

- Imamo odličan profesionalni odnos jer smo dijelili iste trenutke 15 godina. Nikada nismo zajedno bili na večeri, ali ne vidim zašto ne bismo u budućnosti. Ne vidim problem u tome - zaključio je Juventusov igrač.