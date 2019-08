Provincijski klubovi Skenderbeu i Kukesi rastjerali velikane iz Tirane: grade se nogometni stadioni, smanjuje se liga i sve se bolje plaća

Albanska prva nogometna liga, ili Kategoria superiore, nije baš dostupna prosječnom nogometnom zaljubljeniku u Hrvatskoj. Naših igrača je tamo vrlo malo, ligaške utakmice se ne prenose na Sportklubu ili Arenasportu, a albanske momčadi, osim posrnulog Skenderbeua, i nisu dugo egzistirale u Europi da bismo ih stigli bolje upoznati. Ali odlučili smo zaviriti u to Orlovo gnijezdo i malo bolje se upoznati s nogometnom situacijom u ovoj zemlji, u kojoj su konačno krenuli u izgradnju kvalitetne nogometne infrastrukture i ozbiljne lige i reprezentacije.

U nekoliko godina niknuli su novi stadioni Vllaznije u Skadru, Flamurtarija u Vlori, izgrađen je prelijep stadionu u Elbasaniju, koji je sada drugoligaš, ali na njemu je dugo igrao prvoligaš Kukesi, a u Tirani je u punom jeku izgradnja Arena Kombetare (nacionalnog stadiona), vrijednog oko 70 milijuna eura, koji ima četiri zvjezdice i čija gradnja bi trebala ubrzo biti gotova.

Prvak Partizani, prvoligaš Tirana i drugoligaš Dinamo sada igraju na stadionu Selman Stermasi (koji je izvorno vlasništvo KF Tirane) i najvjerojatnije neće ni igrati na ovom novom stadionu, koji je namijenjen igranju reprezentacije i velikim koncertima.

No tu bi moglo biti prijepora jer pravo igranja na tom stadionu polažu i Partizani i Dinamo, koji su na njemu nekada igrali, a onda su zbog izgradnje otjerani u podstanare na Stermasi.

Paralelno s gradnjom infrastrukture stalno se smanjuje broj albanskih prvoligaških klubova. Albanski savez formiran je 1930. godine i otad su u prvoj ligi nastupile 43 momčadi, a devet ih je osvajalo naslov prvaka. Rekorder je Tirana s 24 naslova, šest manje ima Dinamo iz Tirane, 16 ima aktualni prvak Partizani, devet Vllaznia, a osam Skenderbeu. Liga Superiore stalno se smanjivala po broju klubova, pa je sa 16 na kraju spala na deset klubova.

Zanimljivo je da nema kluba u Albaniji koji nije ispao iz prve lige. Najmanje, i to svega jednu godinu, trebalo je Tirani da se vrati u prvoligaško društvo, nešto duže Vllazniji, a prvak Partizani je nekoliko godina bio u drugoj ligi, a zadnji put su bili prvaci Albanije daleke 1993. godine, pa možete zamisliti kako su željno čekali titulu koju su i osvojili u prošloj sezoni.

Partizani je bio klub vojske, Dinamo policije, a Tirana je bila klub onih koji nisu baš puno šljivili režim Envera Hoxhe. Tirana ne napreduje jer ne želi tako njezin predsjednik Refik Halili, koji se boji da bi s novim kapitalom došli i novi ljudi, a Dinamo iz Tirane, koji je u drugu ligu ispao zbog teških financijskih problema, ove je godine jedva sačuvao i drugoligaški status. Tako da se nogomet do pojave Partizanija iz Tirane ove godine uglavnom preselio u provinciju, i to u Korce (čita se Korče) gdje je Skenderbeu u zadnjih deset godina uzeo sedam titula prvaka Albanije (stalno prvaci od sezone 2010.-2011. pa do 2016.-2017.), kada ih je iznenadio Kukesi golovima diva iz Makarske Pere Pejića i pod vodstvom predsjednika – građevinskog magnata Safeta Gjicija. Korce je grad na granici s Grčkom koji broji 60-ak tisuća ljudi, a novoizgrađeni stadion im prima dvanaest i pol tisuća, dok je Kukesi (čita se Kuksi) grad na granici s Crnom Gorom koji ima 30 ak tisuća ljudi i stadion koji prima pet i pol tisuća.

Pero Pejić sada živi u Zagrebu, a trenutačno je u rodnoj Makarskoj, gdje se odmara sa suprugom, dvojicom sinova i kćerkom. No kada je Albanija u pitanju, imao je vremena za nas i rado je prokomentirao nogometnu situaciju u toj zemlji.

– Neosporno je da se u albanski nogomet jako puno ulaže i da je situacija puno bolja nego kada sam ja dolje i igrao, punih šest godina. Došao sam 2007. u Dinamo iz Tirane, a osim za njih, igrao sam i za Tiranu, Skenderbeu, Flamurati i Kukesi. Sa svima sam ostao u dobrim odnosima, svi predsjednici su bili korektni i nikada mi nitko od njih nije ostao dužan, ali nekako poseban odnos imam s predsjendikom Kukesija Safetom Gjicijem. Njemu je to bila prva titula u Albaniji, meni treća jer sam već dvije osvojio sa Skenderbeuom. Gjici mi nudi da budem glavni skaut kluba, završio sam u Albaniji i najveću trenersku licenciju, dakle ponuda i mogućnosti imam, ali sam sada u fazi odmora, a i djeca su mi još mala – govori nam Pejić, koji je tri puta osvajao Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac Albanije.

– A mislim da sam dao više od dvjesto golova u Albaniji i da sam odigrao otprilike toliko utakmica. Ove dostupne statistike nisu baš točne jer sam puno više golova dao nego što piše – govori Pejić, koji nam kaže da su svi vodeći albanski klubovi prošli kalvariju, od koje su se neki teško oporavili, a neki i nikada nisu.

– Dva moja kluba u kojima sam igrao sada su objektivno u vrlo teškoj situaciji. Dinamo nikako da se vrati u prvoligaško društvo, skoro su zapravo ispali ove godine u treću ligu, a sada je u velikim problemima i Skenderbeu... Bojim se da će se teško oporaviti jer deset godina kazne neigranja u Europi i milijun eura kazne u novcu mora se odraziti na sudbinu kluba. Ali i Skenderbeu ima žilavog predsjednika Ardiana Takaja, koji je nakon svih ovih događanja još uvijek ostao na čelu kluba – govori Pejić, koji nam objašnjava da u Albaniji nema nogometnog animoziteta između klubova.

– Evo, ja sam igrao za pet albanskih klubova, Tomislav Bušić igrao je za četiri kluba, i nikakvu mržnju navijača igrači ne osjećaju, jedino se frka digne ako igrač prelazi iz Partizanija u Tiranu i obrnuto. Tu je rivalstvo "na nože" i tu se prelasci ne opraštaju, posebno domaćim igračima. A mi nismo ni prelazili pa nismo ni bili u problemu – smije se Pero, kojega zezamo da je odahnuo što mu se Bušić iz Albanije preselio na Kosovo.

– U Albaniji nije nenormalno da se igrači iznajme na mjesec-dva dana drugom klubu kojemu su potrebni pa se opet vrate ili ostanu u tom klubu, ili odu dalje. Evo sada kada je Teuta iz Drača ispala od Vensplisa u prvom pretkolu Europske lige, Bušić je prešao u Gnjilane na Kosovu. I to je normalno – objašnjava nam Pejić trgovačke običaje u toj zemlji.

Dodaje da u Albaniji ima i jedna predsjednica, dakle žena koja je na čelu jednog prvoligaškog kluba.

– To je gospođa Voltana Ademi koja je predsjendica Vllaznije, a ujedno je i gradonačelnica Skadra, a čiji je kapital u klubu, ne znam. Sigurno nije njezin.

Talijani izbornici Reprezentaciju Albanije vode Talijani već dugi niz godina. Pravi heroj nacije bio je Giovanni De Biasi koji je Albaniju prvi put odveo na veliko natjecanje, na Euro 2016. u Francuskoj. U ljeto 2017. godine napustio je kormilo reprezentacije, otišao je u Alaves. Nakon njega stigao je Christian Panucci, no nekada pouzdani talijanski branič u trenerskim se vodama ne snalazi kao u igračkim danima. Na klupi je trajao manje od dvije godine. U 15 susreta, koliko je vodio Albaniju, ostvario je slab učinak od četiri pobjede, dva remija i devet poraza. Nedavno je klupu preuzeo iskusni Edoardo Reja, koji je unatrag nekoliko godina bio trener Hajduka. Uz Reju je na klupi, kao jedan od pomoćnika, još jedan bivši hajdukovac – Ervin Bulku. U krugu reprezentacije nalazi se i Ardian Ismajli, koji je svojedobno promijenio pasoš te Kosovo zamijenio Albanijom. Osim vratara Hoxhe, koji je u prvaku Partizaniju, svi igrači nastupaju izvan albanskih granica. Prvi vratar Berisha je član Spala, Hysaj je u Napoliju, Abrashi u Freiburgu, Xhaka u Baselu, Kace u PAOK-u.

Stranci S obzirom na ne baš veliku platežnu moć klubova, u domaćoj ligi nema previše stranaca. Uglavnom se klubovi oslanjaju na domaće snage uz pokoju popunu sa strane. Ipak, s obzirom da je prosječna plaća u Albaniji 350 dolara, nogometaši mogu dobro živjeti. Stranci mogu zarađivati i nekoliko tisuća dolara mjesečno. Najvrjednija momčad: Partizani Tirana – 7,2 milijuna eura Najvrjedniji igrač lige: Jurgen Bardhi – Partizani, 21 godina, mladi reprezentativac, 600 tisuća eura Najvrjedniji albanski igrač: Elseid Hysaj – Napoli, 23 milijuna eura, desni bek

Uspjesi Najveći uspjeh u Europi: Skenderbeu 1987./1988 – 3. kolo kupa (osmina finala) UEFA-e, izbacili Partizan, ispali od Barcelone, dobili ih kući 1:0 (Barcu) Najveći uspjeh reprezentacije: plasman na Euro 2016. Najviše nastupa i najbolja međunarodna karijera: Lorik Cana – 93

Samo Radas U Albaniji od naših trenutačno samo igra stoper Marko Radas, koji brani boje Skenderbeua, a 25-godišnji veznjak Nikola Eller iz Nove Gradiške igrao je godinu dana za Laci, ali je napustio klub kao i Tomislav Bušić, koji više nije član Teute. U Albaniji je, u Kukesiju, jedno vrijeme igrao i Dino Špehar, a prošle sezone za Skenderbeu je igrao bivši veznjak Splita Marko Pervan, koji je sada u bugarskom Botev Plovdivu. Treba od starih igrača spomenuti Stipu Buljana iz Orahovice, koji je i danas ostao u srcu navijača Lacija (više puta je izjavio da je to jedini klub u Albaniji za koji želi grati), Vukovarca Davora Bratića, koji je igrao za Skenderbeu, Splićanina Tonija Pezu, koji je kao stoper ostavio odličan dojam u Tirani i Flamurtariju, Livnjaka Gorana Granića, koji je igrao za Dinamo Tiranu, pa njegov imenjaka, Čakovčanina Gorana Vincetića, koji je igrao za isti klub, Šibenčanina Vicu Kendeša, koji je igrao za Laci i na kraju izbornika Zlatka Dalića, koji je u sezoni 2008.-2009. bio trener Dinama iz Tirane.

Kosovo Albansku je nogometnu reprezentaciju najviše oslabila samostalnost Kosova. Neke od najvećih zvijezda aktualne kosovske reprezentacije igrale su za Albaniju, što za seniorsku, što za mlađe momčadi. Najpoznatiji hrvatskim čitateljima među njima zasigurno je Amir Rrahmani, bivši nogometaš Splita i Dinama, a treba istaknuti i vratara Samira Ujkanija, koji je za Albaniju upisao 20 nastupa, a danas je kapetan Kosova. Mergim Vojvoda također je nadolazeća zvijezda kosovskog nogometa, igrač Standarda iz Liega, koji je prije Kosova branio boje Albanije. Ipak, najviše odskače ime Milota Rashice, najveće kosovske zvijezde u ovom trenutku, igrača Werdera, koji je u prošloj sezoni zabilježio devet pogodaka u Bundesligi. Dojam je da bi reprezentacija Albanije, kada bi za nju igrali najbolji igrači koji su etnički Albanci, bila redovni sudionik velikih natjecanja, ali u situaciji kada su podijeljeni između Kosova, Albanije i Švicarske, čini se da je trenutačno najslabija upravo – Albanija.

Menadžeri Za odlazak mnogih albanskih igrača u Italiju najzaslužniji su bivši albanski reprezentativci Igli Tare iz Vlore i Adrian Aliaj iz Tirane, koji su zajedno igrali za reprezentaciju Albanije, a sada odlično surađuju i na poslovnom polju. Tare je nekada igrao za Lazio, Bolognu i Bresciu i puno je Aliajevih igrača otišlo preko njega u te klubove i tu zemlju. Aliaj je igrao i za Hajduk i splitski je zet, a karijeru je ostvario igrajući u Belgiji za Charleoi i Standard Liege te za francuski Brest i njemačke Hannover 96 i Oberhausen. Čini nam se da je uspješniji kao menadžer nego kao igrač.