Zaštitari spasili Messija, slavni Argentinac zamalo se potukao u noćnom klubu

Lionel Messi napadnut je na Ibizi? Barem tako tvrdi dio španjolskih medija pozivajući se na snimke koje kruže društvenim mrežama, pišu Sportske novosti.

Zvijezda Barcelone iskoristila je dio godišnjeg odmora za zabavu na popularnom španjolskom otoku na kojem se nalazio u društvu suigrača Luisa Suareza, Jordija Albe i Cesca Fabregasa.

Dobro raspoloženje slavnog nogometaša nakratko je prekinuo jedan muškarac koji je prvo verbalno napao Messija, da bi potom pokušao i fizički nasrnuti na 32-godišnjeg Argentinca.

Kako javljaju tamošnji mediji, Messi je prošao bez ikakvih posljedica zahvaljujući pravovremenoj reakciji zaštitara koji su spriječili veći incident i udaljili napadača.

Lionel Messi was involved in alleged scuffle at Ibiza as someone tries to attack him, Spain on Sunday.



In the video, you can see Messi getting into a row with another individual before the security staff intervened and escorted the Argentine away from the scene. pic.twitter.com/O6zrFXXsU3