Mladi igrač iz prve ruke otkrio kako je Manchester United izgledao za vrijeme Mourinha i kakav je zapravo Paul Pogba, a ono što je rekao baca drugačije svjetlo na poznatu priču

Jose Mourinho vrhunski je trener, ali njegova epizoda na klupi Manchester Uniteda najviše će se pamtiti po tenzijama između njega i igrača.

Najpoznatiji je, naravno, bio njegov odnos s Paulom Pogbom, a jedan neimenovani član mlađih uzrasta Crvenih vragova govoreći za All About United otkrio je iz prve ruke kako je to zaista izgledalo.

Rekao je da Special One njega i njegove vršnjake nikada nije nazivao imenima, već im se svima obraćao s "mali", što su oni smatrali degradirajućim. Također, na treninzima gotovo nikada nije s njima komunicirao, već su im zadatke objašnjavali pomoćni treneri Kieran McKenna i Michael Carrick, za koje mladi nogometaš ima samo riječi hvale.

Portugalski stručnjak htio ih je i "iseliti" iz zgrade u kojoj se nalazila prva momčad i premjestiti ih u kompleks predviđen za uzraste od 9 do 16 godina, ali ga je uprava kluba spriječila u tome.

- Mi mlađi igrači nismo smjeli ići u bazen ili ledenu kupku ako je itko od prvotimaca bio tamo. U klubu uopće nije vladalo zajedništvo, a prvotimci bi za ručkom sjedili sami ili u grupicama od dvoje ili troje. - otkrio je igrač pa nastavio - Tijekom reprezentativne stanke Mourinho bi otišao na odmor, a igrači koji nisu bili pozvani u svoje nacionalne vrste ostali bi trenirati s nama.

Onda se dotakao i Pogbine uloge u momčadi i odnosa između njega i trenera.

- Mislim da se Pogba i Mourinho nikada nisu žestoko posvađali. Pogba je samo postajao sve frustriraniji načinom na koji je momčad igrala i rezultatima.

Priča o tome da je Pogba loš za klub je neistinita, svi ga u klubu vole. Pričat će sa svima, bez obzira na to bili vi mladi igrač ili čistačica. - zaključio je izvor i time bacio drugačije, malo pozitivnije svjetlo na Francuza i praktički proglasio Special Onea glavnim krivcem za atmosferu unutar momčadi i loše rezultate.