Omišanin odbio bogatstvo s Dalekog istoka, sada je na korak od velikog transfera

'Hrvatski reprezentativac i igrač milanskog Intera Ivan Perišić pred potpisom je za Arsenal', javljaju danas engleski mediji.

Vijest je prvi objavio The Sun, prenijeli su je ostali ugledni engleski mediji, a nastavak je to priče od prošloga ljeta, kada je sjajni Vatreni bio na korak do potpisa za Manchester United - pišu Sportske novosti.

Jose Mourinho bio je zaljubljen u Perišićeve nogometne mogućnosti, u njegove iznimne fizičke i tehničke predispozicije, slavni trener čak je dolazio u Zagreb kako bi završio transfer, ali tada su u Interu 'spustili rampu', odbivši tako i veliku želju 29-godišnjeg Omišanina.

Ivan Perisic ‘wants Arsenal transfer this summer’ https://t.co/79kUsIk4wU — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 24, 2019

Godinu dana poslije, priča se ponovno zakotrljala, Englezi tvrde kako je Perišić među prvima na listi želja Arsenalova trenera Unaija Emeryja.

Perišić je prošle sezone u 45 utakmica za Inter zabio devet golova te upisao osam asistencija.

No, ponuda za Perišića stigla je navodno i s druge strane svijeta. Proteklog su se vikenda Nerazzurrima obratili predstavnici Shanghai Shenhue. Klub u vlasništvu Greenland grupe navodno je ponudio Interu 25 milijuna eura za usluge Ivana Perišića, a igraču trogodišnji ugovor od 12 milijuna eura po sezoni što bi značilo 36 milijuna eura plaće, ukoliko bi odradio ugovor u cijelosti.

Inače, prema podacima koje je Gazzetta objavila krajem prošle godine, Perišić u Interu zarađuje 4 milijuna eura godine, a ugovor mu traje do 2022. godine.

Međutim, ubrzo je stigla je vijest da od transfera na Daleki istok neće biti ništa. Interu Perišić vrijedi više od ponuđenog iznosa, makar poslužio kao manevar u poslu oko Lukakua, o čemu se također priča u Italiji. Ipak, sve i da su Nerazzurri prihvatili ponudu, Kineze je odbio i sam 30-godišnji hrvatski ofenzivac.

Je li ta odbijenica stigla zbog ponude s Emiratesa i velikog europskog transfera koji bi zaokružio karijeru sjajnog Vatrenog, saznat ćemo uskoro.