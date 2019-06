Razgovarali smo s Bilićem o novom izazovu u Engleskoj, ali i o reprezentaciji: Hrvatska treba Split i Split treba Hrvatsku, otklonimo nesporazume razgovorom

Slaven Bilić počinje novu avanturu, novi izazov je pred njim.

Ljetni predah na Hvaru je završio i već je na Otoku, u Engleskoj i steže uzde West Bromwicha. Veliko ime “gordog Albiona” jedan je od sinonima goleme tradicije u kolijevci nogometa, a trenutačno je u drugoj ligi, Championshipu. Nedavno mu nije uspio povratak u elitu za razliku od gradskog rivala iz Birminghama Aston Ville i treba pokušati iznova. A za nov početak odabrali su našeg stručnjaka.

- Zvali su me, željeli, a to je liga koja mi se sviđa. Jest da je to druga engleska liga, nije Premiership, ali donosi srž baluna, ratnička liga i rekao bih esencija nogometa. Strašno naporna, zanimljiva s toliko poznatih klubova od ugleda, imena koja smo upoznavali još kao djeca kad smo bili zaluđeni balunom. Zvali su me na razgovor u London, predstavili dobar projekt i rekao sam sebi zašto ne.

Potpisali ste na dvije godine?

- Tako je, oni su htjeli tri godine, ja sam rekao ajmo na dvije, ionako je ugovor... znate kako to ide. Ugovor, više-manje. Ako si dobar, produžit ćeš.

Je li cilj odmah povratak, imperativno?

- Naravno da je cilj plasman u prvu ligu, ali... Treba odradit dobar posao, postavit čvrste temelje. Ispali su lani iz prve lige, onda se ove sezone nisu vratili, eliminirala ih je Aston Villa kroz kvalifikacije, na penale. Očekuju nas sad neke nužne promjene u ekipi, to su imena koja nema smisla pričat, neće vam ništa značit, ali sam neko vrijeme u svakodnevnom kontaktu s funkcionerima i imamo listu promjena u momčadi, treba zaokret. Naravno, poznam te igrače i otprije, duboko sam u tome.

I, kažete zanimljiva vam liga?

- Dok sam bio u West Hamu gledao sam uvijek jednim okom što se zbiva u Championshipu. Tu su 24 kluba, 46 kola, kasnije možda i playoff, liga u kojoj svatko tuče svakoga bez pardona, za mene velik izazov. Kad kažem esencija baluna možda zvuči pretjerano, ali to je pravi engleski nogomet kojeg smo od malena pratili i zavoljeli.

Računica idealan suradnik

S vama su i Dean Računica i Danilo Butorović?

- Ne znam hoću li imat mjesto za još ponekog, to ćemo tek odredit. Dejo nije sa mnom samo zato što mi je prijatelj, još iz dana zajedničkog igranja u drugoligaškom Šibeniku, iz lige prije 30 godina kad sam tek izlazio na scenu kao igrač, s dvojnom registracijom iz Hajduka. Je, bitno je to prijateljstvo za rad, ali je bitnije da Dejo zna posao, zna vidit igrača, ima oko, zna i vodit trening i reagirat s klupe, idealan mi je za suradnika.

A kad svi kažu Butorović, pomislimo na bivšeg splitovca i hajdukovca Darka, ali nije...

- Nije. Ja i ovoga Butorovića zovem Kike, po našem, splitskom. Danilo je stručnjak iz Rijeke.

Otkud on s vama?

- Dok sam bio u West Hamu zamolio me dr. Boris Nemec da primim mladog trenera-studenta iz Rijeke koji bi nas gledao, učio. Danilo je video-analitičar, majstor analize i kompjutora, to je danas neophodno. Zbližili smo se i postao je dio mog stožera.

Spominjalo se ovog ljeta da vas zove i Celtic, pa i to da budete izbornik Škotske?

- To nisam komentirao jer ispada kao reklama, a treba bit fer i štitit te klubove ili Saveze, ako se na kraju ne dogodi transfer. Ne komentiram iz respekta. Da kažem da je u tome bilo istine što imam od toga? Ili da nije? Prihvatio sam poziv West Bromwich Albiona, to je jedino važno.

Rekao je jednom Ćiro Blažević, sretan je trener koji ima klub, a kad pogledamo malo unatrag, iza vas je nevesela epizoda u Saudijskoj Arabiji, Al Ittihad, brzo ste se razišli?

- Ha, nevesela... Prihvatio sam taj izazov, s radošću. Susretao sam se povremeno i s predbacivanjima kako sam u Arabiju otišao iz financijskih razloga, ali nije samo to. Odavna ne razmišljam tako.

Arabija egzotično zvuči, suprotno odlasku u Championship koji nam se čini logičniji izbor?

- Da, ali kad su me pozvali iz Al Ittihada, prihvatio sam jer volim njihovu kulturu i želio sam je osjetit, izbliza doživjeti.

Arapsko iskustvo

Nije bilo baš najbolje s rezultatima?

- Žao mi je što nisam dulje ostao, uvjeren sam da smo ih moji suradnici i ja ostavili u puno boljem stanju nego što smo ih zatekli. Pogotovo nakon prijelaznog roka. Napravili smo selekciju i bili spremni za bolje rezultate. Kad vidim kako je bilo u dolasku, a kako u odlasku, onda je to dijametralno suprotno stanje po pitanju imena i općeg duha u momčadi. To je golem klub za azijske pojmove kojeg su mnogi naši trenirali. Sretan sam da sam se uopće upisao dolje, a što nije dulje potrajalo, takav je trenerski put.

Što da se sad na to vraćamo...

Povratak na Otok i, kako volite kazati, bitno je da vas netko uvijek traži?

- Tako je, otvorilo se, West Bromwich mi je sjajan izazov. Nije to klasična druga liga, to je Championship, jedna od najtežih, najizjednačenijih liga svijeta. A kad pogledate vrh Europe, u kom smjeru je balun krenuo, sve se svodi na iščekivanje kad će se sastati Real i Barca, ili u Ligi prvaka Bayern i Paris St. Germain, dva-tri Engleza što odskaču, možda Juventus. Stvara se preveliki jaz između vrha i ostatka.

Kvalificirat ćemo se na Euro

Kako vi kao bivši izbornik, upoznat s odnosima, vidite trenutak reprezentacije kolege Zlatka Dalića?

- Htio bih reći kako je logično da nakon povijesnog uspjeha lani u Rusiji dođe do psihičkog pražnjenja, lošiju sezonu imali su recimo i Englezi, Trippier, Alli, koji su došli do polufinala. Ni Francuzi ne blistaju. Nije to stvar hoćeš li imat deset dana više odmora, nego se tijelo isprazni, ako Mundial potraje prema finalu. “Hang over”, kažu Englezi. Da, mamurluk. I treba ti vremena. Dobro smo se pribrali nakon svega i nadam se da ćemo se ujesen kvalificirati na Euro. Iza nas je sezona umora. To je normalno. Ali, opet smo u sedlu.

A Hrvatska i Mađarska, što govorite o tome da reprezentacija dođe u Split?

- Hrvatska treba Split i Split treba Hrvatsku. A da se nesporazumi otklone treba sjest i razgovarat. I osamsto puta ako treba. Tisuću puta. Otklonimo nesporazume razgovorom – smatra Bilić.