Potresan poziv na 'posljednju večeru': bivša nogometna zvijezda umire, a zadnje će trenutke iskoristiti da pomogne onima koji boluju od teške bolesti

Fernando Ricksen, bivša nogometna zvijezda Glasgow Rangersa, snimio je srcedrapajući video nakon šestogodišnje borbe s bolešću motoričkih neurona. Prije šest godina dijagnosticirana mu je amiotrofična lateralna skleroza (ALS), neurodegenerativni poremećaj u kojem dolazi do propadanja živčanih stanica mozga i kralježničke moždine, pišu Sportske novosti.

Video je snimljen iz bolnice St. Andrew's u Airdrieu, a u njemu danas 42-godišnji bivši nogometaš poziva svoje navijače da dođu na njegovu humanitarnu večer koju naziva posljednjom, čiji će prihod ići za pomoć oboljelima od ove bolesti.

Govoreći uz pomoć aparata Ricksen je rekao:

- Pozdrav. Imam posebnu večer 28. lipnja. Kako mi postaje sve teže, to će biti moja posljednja večer. Dođite i učinite ju večeri za pamćenje. Nadam se da se vidimo uskoro", rekao je Ricksen, rekao je bivši igrač Fortune Sittard, AZ-a, Glasgow Rangersa i Zenita koji je tijekom karijere skupio 12 nastupa u dresu nizozemske reprezentacije.

Od objave video je pogledan 185.000 puta.

Ricksen je u dresu Rangersa (2000.-2006.) osvojio dva naslova škotskog prvaka, tri Liga kupa i dva Škotska kupa. Spomenuta večer bit će održana u GoGlasgow Urban Hotelu, a ulaznice za istu koštaju 70 funti.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU