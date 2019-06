Liverpool je prvak Europe! Redsi slavili u jednom od najlošijih finala Lige prvaka!

Liverpool je prvak Europe! Šesti put u svojoj povijesti Redsi su ponijeli naslov najboljih na starom kontinentu svladavši u finalu Tottenham rezultatom 2:0.

U jednoj od najlošijih finalinih utakmica u zadnjih dvadesetak godina pogotke su za pobjednike postigli Salah u drugoj minuti utakmice nakon što je Skomina dosudio kazneni udarac u 26. sekundi susreta, a točku na i stavio je Divock Origi zabivši u 87. minuti za potvrdu pobjede.

Tottenham danas nije bio na razini iz četvrtfinala i polufinala pa se može reći da je Liverpool zasluženo stigao do naslova.

TOTTENHAM: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Eriksen, Alli, Son - Kane

Klupa: Gazzaniga, Vorm, Sanchez, Foyth, Davies, Aurier, Dier, Walker-Peters, Wanyama, Lucas, Lamela, Llorente

LIVERPOOL: Allison - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Mane, Firmino

Klupa: Mignolet, Kelleher, Lovren, Milner, Gomez, Sturridge, Moreno, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Brewster, Origi

