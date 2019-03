Juventus uživa u njemu, a Real još oplakuje njegov odlazak; Ekskluzivno iz Torina: 'Ronalda vidim kao Homerova junaka'

Juventus je ušao u G8 Champions i time spasio sezonu. Jer, dosta se govorilo o tome nije li u slučaju eliminacije sezona talijanskih velikana kompromitirana, usprkos osmoj tituli zaredom koja tek što nije (18 bodova prednosti ispred Napolija, 11 kola do kraja).

Međutim, ono što “bijelo-crni” narod želi isključivo je osvajanje te proklete Lige prvaka, “pokala s velikim ušima” kojeg su osvojili dosad tek dvaput i fali im od 1996. godine.

Nakon golemog straha zbog 0:2 u prvoj utakmici, Juve je sad poentirao. Isplaćuje se Cristiano Ronaldo, njegovih 31 milijun eura godišnje plaće. Od inkasa ulaznica utrženo je za ovaj revanš 5,5 milijuna eura, dionice su na Burzi skočile, a od Uefa ćupa ovako se računa zarada: 15,3 milijuna eura za sudjelovanje u grupi, 10,8 za rezultate u skupini, 9,5 za plasman u osminu finala, sad 10,5 za četvrt-inale i priča ide dalje...

Naš povremeno-redoviti suradnik iz Torina, jedan od urednika u redakciji Tuttosporta Massimo Franchi, poslao nam je pismo s lica mjesta. Vidio je – Marsovce, nogometaše s druge planete i čudesna tri gola Cristiana Ronalda.

Kao da je sletio svemirski brod

Franchi nam piše:

Prije samog početka susreta Juventus - Atletico Madrid, kao da je svemirski brod sletio na travu Allianz Stadiuma. Navijači Stare dame koji su dupkom ispunili tribine, njih 41.000, mogli su vidjeti kako na teren izlaze nogometaši s druge planete. Ljudi sivi i zeleni od motiva i želje za revanšom.

S velikim plavim očima što se zrcale. Marsovci. Zadnji među njima momak bestijalne fizičke stature, lijep i snažan kao heroj Homerovih epova, koji je odjenuo dres bijelo-crni s brojem 7, s natpisom Ronaldo.

Pridružio se ostaloj desetorici i – kako to vanzemaljci rade – spržio je i dezintegrirao protivnike, obezglavio ih je. Tri gola Marsovca i mnogo pozdrava za momčad koju vodi Cholo Simeone.

Za osvetu su sprženi i u pepeo pretvoreni od tog čudesnog nogometaša koji i u 34. godini pokazuje kao da je s druge planete, neke različite dimenzije.

CR7 zbraja golove u Ligi prvaka, sad je na brojci 124. Apsolutni je prvak, nitko kao on.

‘Ovdje sam zbog osvajanja Lige prvaka’

Juventus uživa u njemu, ljuljuška ga i kokolaje, miluje. A Real Madrid nastavlja oplakivati njegov gubitak. Tvrde mi kolege iz Španjolske kako ga je upravo Zidane, iznova vraćen za kormilo posrnulog Reala nazvao, pozvao, slao mu poruke da dobro razmisli i da se vrati u Real, među “galacticose”. Međutim, Ronaldo nije niti uzeo u obzir ponudu, stopirajući ideju o povratku u samom začeću:

- Ja sam sad Juventusov, prošlog srpnja potpisao sam na četiri godine i želim ostati u ovoj veličanstvenoj momčadi i ovom lijepom gradu gdje sam čudesno dobro primljen, a tako se i osjećam. Došao sam u Torino ne bih li još jednom pobijedio Ligu prvaka. S Juventusom. Da, samo zbog toga sam ovdje! - kaže Ronaldo.

Liga prvaka je kao opsesija Juventusa. Ždrijeb četvrtfinala sad Real gleda pred televizorom. Baš kao i Paris St. Germain mitskog golmana Juventusa Buffona koji je rekao kako će među prvacima Francuske imati više šanse da osvoji Champions. Jedini veliki trofej koji mu manjka u karijeri. Eto mu na. Ništa od toga, a Juve ide dalje. Buffon se pak javio preko društvenih mreža i čestitao jednom riječju: Dirljivo!

Ako je Cristiano Ronaldo još jednom bio “deus ex machina” Juventusa, komplimente zaslužuje trener Max Allegri, koji se iz ružnog poraza otprije tri tjedna na stadionu Wanda Metropolitana, izvukao i jednim posebnim potezom. Bila je to “moša” dostojna nogometnog alkemičara. Nijemac-Turčin Emre Can, inače vezist-krilo po vokaciji, u fazi obrane je djelovao kao treći obrambeni igrač, stoper zdesna, tako se Juve lako pretvarao u 3 – 4 – 3, što je bio sjajno pogođen odabir.

Can, Dybala i ‘baby Kean’

Emre Can bi lako presjekao duge lopte Atletica, a jamčio je ekstremnu fizičku snagu trčanja i time dao Juventusu neophodnu dinamiku; mobilnost koja inače zna manjkati u srednjem redu talijanskih prvaka. Drugačija impostacija Emre Cana pokrila je dosadašnje mane Juventusa.

Pogodio je i zamjenama, bile su nadasve naciljane, ulaskom dvojice napadača kao što su Dybala i “milenijski” italo-bjelokošćanin Moise Kean, godište 2000., “baby Kean”, crna pantera, budući superstar.

Računajte na Juve. Vratio se među kandidate za konačni uspjeh, bilo bi pravedno, po mom skromnom mišljenju, da se u finalu nađe zajedno sa super-Cityjem, Manchesterom s plave strane grada, što ga potpisuje Pep Guardiola.