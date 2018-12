Veliko srce: Francuz donirao cijelu novčanu nagradu koju je dobio za osvajanje zlata na Mundijalu

Branič francuske nogometne reprezentacije i Juventusa Blaise Matuidi (31) donirao je u humanitarne svrhe 330.000 dolara, nagradu koju je dobio za osvajanje zlata s francuskom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Francuzi su za osvajanje svjetske krune osvojili 38 milijuna dolara, a svaki od 23 nogometaša dobio je po 330.000 dolara. Matuidi je nagradu proslijedio svojoj humanitarnoj organizaciji "Les Tremplins Blaise Matuidi" kojoj je cilj reintegrirati siromašnu djecu u društvo kroz sport.

"Kylian Mbappe je apsolutno u pravu kada kaže da zarađujemo mnogo novca. Za nas to nije puno, ali ono što radimo je ogromno za njih," kazao je Matuidi dodavši: "Najvažnije je da dolazi iz srca i mi to radimo zato što nam je doista stalo. Kada vidim osmijeh djeteta, ispunjava me srećom," poručio je 31-godišnji Matuidi.

Njegova dobrotvorna organizacija nedavno je pomogla obnoviti sirotište u Kinshasi, glavnom gradu Demokratske Republike Kongo, a Matuidi je prošlog tjedna za svoj humanitarni rad dobio i godišnju Nagradu za mir i sport.

Svoju nagradu sa SP-a donirao je i Kylian Mbappe. Napadač PSG-a je 330.000 dolara donirao organizaciji "Premiers de Cordee" koja pomaže djeci s poteškoćama u razvoju.