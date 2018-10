Southgate: Hrvatska je jaka. Kramarić se vraća, Rebić i Perišić su jaki ofenzivno, vezni red je najbolji na svijetu

Engleski novinari večeras su okupirali Rujevicu. Na stadionu HNK Rijeka smo od prvog dana, ali baš niti jedna utakmica koju su do sada ovdje odigrali Rijeka (Olympiacos, Salzburg, Milan...) ili reprezentacija (Finska) nije izazvala ovakav interes.

Potpuno i razumljivo zašto, Englezi se u reprizi Lužnikija pred praznim tribinama Rujevice nadaju osveti Hrvatima koji su prije tri mjeseca “ubili” njihov san. Na stranu priče o nebitnom natjecanju, dojam koji smo stekli kroz razgovor s nekim engleskim kolegama je da im je itekako stalo do rezultata u današnjem ogledu.

S druge strane, koliko god izbornik Gareth Southgate isticao da je utakmica natjecateljska, sve nekako sugerira da ga brojni mediji neće “razapeti” ako večeras ne pobijedi. Uostalom, braniču Johnu Stonesu nitko nije postavio pitanje nakon što se zajedno sa Southgateom s točno 29 minuta zakašnjenja pojavio u press centru.

- Imali smo problema s trojicom igrača, nadali smo se da će biti spremni barem za drugu utakmicu, ali proces rehabilitacije će ipak odraditi u svojim klubovima - rekao je Southgate pa istaknuo da neće, poput Dalića, izdiktirati početnu jedanaestorku.

- Kakva su pravila, momčad moram prijaviti do sat vremena prije utakmice? - upitao je Southgate svog suradnika zaduženog za medije, pa nakon potvrdnog odgovora istaknuo da će se tada znati njegov odabir, ali da će momčad unatoč nekoliko mlađih igrača u kadru biti pripremljena s idejom da - pobijedi!

Doduše, neke pozicije su “zicer”, kao ona Harryja Kanea koji će predvoditi ofenzivu Gordog Albiona.

- Kane se često povlači po loptu? Uvijek je to bio dio njegove igre, on uvijek traži loptu i pokušava biti u središtu igre. Na SP-u su se on i Sterling odlično nadopunjavali.

Na pitanje o Hrvatskoj, odnosno usporedbi u odnosu na ljeto i sudar na Svjetskom prvenstvu, Southgate je istaknuo da je unatoč nekim oproštajima momčad Zlatka Dalića i dalje moćna.

- Kakva je Hrvatska u odnosu na ljeto? Vrlo jaka. Kramarić se vraća, Rebić i Perišić su jaki ofenzivno, vezni red je najbolji na svijetu. Nema Vrsaljka, ali Hrvatska je ljetos pokazala da je jaka i ovo je odličan test za nas.

Ostatak pitanja odnosio se na ambijent u kojem će biti odigrana utakmica. Čudno za jedne i druge, ali Southgate je istaknuo da će veći hendikep biti Hrvatskoj što neće imati navijače iza leđa.

- Bit će čudno igrati pred praznim tribinama. Gledamo i igramo svaki dan utakmice pred prepunim stadionima pa nam ovo nije uobičajeno, a isto vrijedi i za Hrvatsku. Žao mi je zbog navijača koji nas prate na gostovanjima i koji su bili sjajni ovog ljeta... Može li nam to biti prednost? Može, jer Hrvatska neće dobiti energiju s tribina koju inače dobije domaća momčad - zaključio je Southgate.