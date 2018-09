Santiago Bernabeu ispratio Modrića ovacijama: 'Ponosan sam što publika i suigrači traže nagradu za mene, no nisam opsjednut'

Hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je u srijedu dodao loptu za drugi pogodak Real Madrida u pobjedi od 3-0 nad Romom, rekao je nakon utakmice kako ga je iscrpilo ljetošnje Svjetsko prvenstvo, no da se vraća u formu.

"Svjetsko prvenstvo me iscrpilo i fizički i mentalmo, pa se nije lako vratiti na najvišu razinu. No svakim danom osjećam se sve bolje pa se nadam da ću nastaviti igrati kao noćas", rekao je 33-godišnji vezni igrač podno stadiona Santiago Bernabéu u Madridu.

Ondje je Modrić dodao loptu Garethu Baleu za 2-0, nakon čega su mu potrčali čestitati suigrači Casemiro i kapetan Sergio Ramos. Teren je napustio u 85. minuti uz ovacije publike. "Lukica Zlatna lopta (Lukita Balon de oro), Lukica Zlatna lopta", odjekivalo je stadionom dok je izlazio pa pljeskom odzdravljao navijačima.

"Ponosan sam što publika i suigrači traže tu nagradu za mene, no nisam opsjednut njome. Važna je momčad, kolektivni rezultat. Osvojim li nagradu bit će to jako dobro, bit ću iznimno zadovoljan, no ne dobijem li ju, nema veze. Život će se nastaviti", rekao je.

Luka Modrić, Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah kandidati su za nagradu The Best, koju će krovna nogometna organizacija FIFA dodijeliti najboljem nogometašu svijeta u ponedjeljak u Londonu. Nagradu Zlatna lopta, najstarije priznanje ove vrste, dodijelit će krajem godine časopis "France Football".

Modrić je u 2018. godini već osvojio priznanje za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, gdje je Hrvatska osvojila srebrnu medalju, a zatim je dobio nagradu za najboljeg nogometaša Europe u izboru europskog nogometnog saveza UEFA-e.

S Real Madridom je u srijedu protiv Rome krenuo u obranu naslova Lige prvaka, koju je osvojio tri godine zaredom.

"Jako sam zadovoljan našim večerašnjim nastupom, izgledali smo kao ekipa te smo zasluženo pobijedili. Odigrali smo jednu kompletnu utakmicu, stvorili brojne prilike, a mogli smo zabiti i više od tri gola", izjavio je Modrić.

Tom pobjedom je novi trener Julen Lopetegui nastavio ondje gdje je lani stao njegov prethodnik na klupi Zinedine Zidane. Susret je započeo s desetoricom od jedanaestorice igrača koji su u lipnju u Kijevu pobijedili Liverpool s 3-1 u finalu Lige prvaka.

Na sredini terena su zaigrali Modrić, Casemiro i Toni Kroos, samo što je sada hrvatski reprezentativac postavljen bliže protivničkom golu, odmah iza napadača. U 55. minuti je utrčao u kazneni prostor i uklizao na loptu koju mu je dodao Isco Alarcón, no Romin vratar je to obranio kao i Modrićev udarac u 73. minuti s desne strane.

"S Casemirom i Kroosom se osjećamo jako ugodno na terenu, zajedno igramo više od tri godine, poznajemo se tako dobro da bi smo gotovo mogli igrati zatvorenih očiju. No i sa ostalim suigračima se osjećam ugodno", rekao je Modrić.

Bila je to Modrićeva najbolja utakmica nakon godišnjeg odmora. Nakon što se posljednji priključio pripremama Real Madrida poslije finala Svjetskog prvenstva u početne četiri je ulazio s klupe, a zadnje tri je počeo u udarnoj postavi. Zasad je svih 90 minuta odigrao jedino za Hrvatsku u porazu od 0-6 protiv Španjolske prije devet dana.

Trener Lopetegui je ranije rekao da će ga postepeno uvoditi i vraćati u formu.

Nakon utakmice protiv Rome izjavio je: "Luka je odigrao jako dobru utakmicu, nedostajao mu je gol. Bio je prisutan na raznim dijelovima terena".