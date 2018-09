Leticu i Vlašića donedavno smo gledali na Poljudu, a sada će s najboljima odmjeravati snage u najjačem natjecanju na svijetu

Rekordni 21 hrvatski nogometaš nastupit će u ovosezonskoj Ligi prvaka, naravno računajući tu sezone u kojima nisu u grupnoj fazi nastupali hrvatski klubovi Dinamo ili Hajduk.

A tu su čak i dvojica hrvatskih trenera, već etablirani trener, bivši hrvatski izbornik Niko Kovač koji od ove sezone vodi njemačkog giganta Bayern te mlađi i vrlo talentirani Ivan Leko na kormilu belgijskog prvaka Club Bruggea.

Najuspješnija godina u povijesti hrvatskog nogometa u kojoj je reprezentacija nastupila u finalu Svjetskog prvenstva, a Luka Modrić osvojio Zlatnu loptu na turniru te UEFA-inu nagradu za igrača sezone, kao šlag na tortu dobila je i sudjelovanje čak 21 hrvatskog nogometaša u najelitnijem klupskom natjecanju plus dva trenera.

Lovci na ‘pehar s velikim ušima’

To je još jedan pokazatelj kako su Hrvati “in”. Mnogima će ipak to biti premijera u LP, ali nekolicina ih otvoreno juriša na trofej s klempavim ušima, njih barem šestorica. Modriću bi to bio četvrti zaredom, peti ukupno u dresu Real Madrida. No, najuspješniji klub u povijesti natjecanja više nije među najužim favoritima otkad je “kraljevima” Cristiana Ronalda otela “stara dama”.

Na krilima Ronalda, ali i našeg Marija Mandžukića Juventus pokušava konačno doći i do europskog naslova nakon čak 23 godine (posljednji put osvojili su naslov prvaka Europe 1996. godine). U međuvremenu je klub iz Torina nanizao čak pet poraza u finalima. Je li Ronaldo garancija prekida “pegule” u finalima?

Kao i svake godine visoko puca Barcelona Ivana Rakitića. Kada u momčadi imaš Lionela Messija ne priznaje se ništa osim osvajanja Lige prvaka.

A pomalo iz prikrajka, ali s jakom, uravnoteženom i pojačanom momčadi (došli su Thomas Lemar, Gelson Martins, Rodri...) s pravom visoko cilja i Atletico Madrid kojeg je pojačao i naš Nikola Kalinić. Dejan Lovren sa svojim Liverpoolom ne spada također u najuži krug favorita, ali tako je bilo i lani kada je klub iz grada Beatlesa zasluženo stigao do finala. A pred početak ove sezone momčad trenera Jürgena Kloppa dodatno se pojačala.

U premijernoj sezoni na klupi Bayerna od Kovača, debitanta u natjecanju u trenerskom smislu, tražit će se da u Ligi prvaka ode što je dalje moguće. S druge strane drugi trenerski debitant u Ligi prvaka Leko će s Club Bruggeom skupljati bodove i iskustvo, bez imperativa rezultata.

Livaja propušta čak četiri utakmice

Na golu belgijskog kluba u natjecanju bi trebao debitirati Karlo Letica, a u dresu moskovskog CSKA drugi bivši “bijeli” Nikola Vlašić koji igrama za U21 reprezentaciju i za klub na sebe sve više skreće pažnju izbornika Zlatka Dalića. Bivši napadač Hajduka Marko Livaja će zbog isključenja u susretu play offa (udaranje protivničkog igrača nakon susreta) propustiti čak četiri susreta svog AEK-a.