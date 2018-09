Tragikomična situacija postala viralni hit: dok su slavili postizanje zgoditka, suci im umjesto pogotka presudili aut

Je li moguće baš ovoliko pogriješiti? Pa ovdje na ovakav način niti VAR ne bi sucima pomogao. Riječ je o dvoboju škotskog Championshipa između Patrick Thistle i Greenock Martina, a situacija koja se dogodila postala je viralni hit.

Naime nakon što su domaći igrači Patrick Thistlea loptu ubacili iz kornera u kazneni prostor, nastala je gužva, uslijedilo je nekoliko pokušaja koje je pomoćni sudac pratio krećući se od gol linije prema petercu. U trenutku kada je igrač domaćin zakucao loptu u mrežu pomoćnik se vraćao prema korner zastavici i nije vidio da je lopta bila barem metar u mreži koja se tresla, a očito jedino što je vidio je da je stoper gostiju, vjerojatno u ljutnji napucao loptu s par metara daleko u aut.

I to je bilo dovoljno da pozove glavnog suca na konzultacije. Dok su domaćini slavili, gosti očajavali zbog primljenog drugog pogotka suci su se dogovorili da su vidjeli napucavanje gostujućeg braniča u aut. Pa su shodno tome pokazali i odakle bi se igra trebala nastaviti dalje.

Situacija je postala krajnje apsurdna jer nikome nije bio jasan ovakav potez sudaca. Čak i ako pomoćni sudac nije bio u idealnoj poziciji, glavni sudac dvoboja je stajao na vrhu kaznenog prostora i mogao je vidjeti kako je lopta ušla u mrežu, a bilo je sve i očito po reakciji igrača obiju momčadi. No na kraju, gol je poništen, na opće čuđenje svih na stadionu, a ova snimka pokazala što se sve može dosuditi na jednom susretu.

