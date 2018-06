Danski napadač nije impresioniran Vatrenima: To što su dosad na SP-u igrali bolje od nas, ne znači puno

Iako svjetski mediji ističu da je Hrvatska favorit protiv Danske u osmini finala SP-a, danski napadač Martin Braithwaite (27) smatra da "vatreni" nisu bolji od njih.

"Mislim da Hrvatska nije bolja od nas. Također, to što je Hrvatska dosad na SP-u igrala bolje od nas ne znači puno. U kvalifikacijama za SP oni su bili drugi u skupini, kao i mi, te su morali proći dodatne kvalifikacije", kazao je Braithwaite, napadač engleskog drugoligaša Middlesbrougha.

On je jesenski dio prošle sezone igrao za Middlesbrough, a u proljeće je bio na posudbi u francuskom Bordeauxu, te je skupio ukupno 35 nastupa i 10 golova

"Hrvati ulaze u ovu utakmicu sa samopouzdanjem, jer im je dosad sve išlo od ruke. No, ako mi povedemo ne znamo kako će Hrvati reagirati, mislim da ni oni to ne znaju. Oni nisu bili u teškoj situaciji, a mi jesmo, i zato mislim da je to naša prednost", rekao je Braithwaite, koji je u Rusiji odigrao svih 90 minuta samo u posljednjoj utakmici skupine protiv Francuske.

U prva dva susreta ulazio je u igru sa klupe za pričuve, te je protiv Perua odigrao 23 minute, a protiv Australije pola sata.

Hrvatska će protiv Danske igrati u nedjelju, 1. srpnja, u Nižnjem Novgorodu, gdje smo u skupini dobili Argentinu sa 3-0, dok Danska prvi puta gostuje u tom ruskom gradu.