Skandalozna odluka njemačkog suca Brycha: nakon sugestije iz kontrolne sobe odbio pregledati snimku

Srbi su ogorčeni, teško je i iskazati koliko, na suđenje njemačkog suca Felixa Brycha u dvoboju protiv Švicaraca. Nekoliko s detalja iz susreta apostrofirali kao velike pogreške suca Brycha koji je cijeli susret navlačio na stranu Švicaraca.

Neke subjektivne odluke Brycha bi se i mogle svesti kroz sudačkog uvjerenje, pa se i priznati kao takvo da je dojam kod suca bio da je donio pravu odluku. Srbi su sada s pravom ljutim nekoliko je situacija bilo u najmanju ruku dvojbeno.

No ono što sigurno Felixu Brychu će zamjeri je situacija iz 66. minute kada je centarforu Aleksandru Mitroviću u kaznenom prostoru Švicaraca dosuđen faul u napadu. Tadić je odlično s desne strane prošao i centrirao, Mitrović je u okušaju da dođe do lopte u kaznenom prostoru zaustavljen nepropisno, blago rečeno oboren hrvačkim zahvatom. Brych je pokazao samo da je Mitrović bio taj koji je napravio prekršaj i utakmica je nastavljena.

No ova situacija nije prošla nezapaženo iz kontrolne sobe gdje je VAR-om kontrolirana situacija. Zanimljivo je da je sucu Brychu sugerirao da priđe ekranu i pogleda snimku događaja, što je ovaj odbio. I sve bi prošlo nezapaženo, iako su mnogi vidjeli već kazneni udarac za Srbiju da na službenom Twitteru profilu nije objavljeno objašnjenje situacije.

- VAR je automatski premotao snimak sporne situacije, odnosno hrvanja, tijekom utakmice Srbije i Švicarske. 'Tiha provjera' je završena i sugerirano je sucu Brychu da službeno pregleda snimak. Samo glavni sudac može zatražiti službeni pregled kako bi potvrdio svoju odluku. A ovom prilikom je sudac bio zadovoljan svojom odlukom na terenu! - stoji u objavi VAR-a.

Ovakva objava i skandalozna odluka njemačkog suca dodatno je podigla tenzije, objašnjenje je u najmanju ruku šokantno. Pa VAR je zamišljen kako bi suci nakon pregleda bili uvjereni da su donijeli dobru odluku, a Brych je ovim odbijanjem otvorio novu "frontu". Čemu služi VAR, ako sudac odbije pregled sporne situacije.

VAR automatically checked the tussle during the #SRBSUI match. A silent check was completed & an OFR review was recommended to referee Dr Felix Brych.



Only the referee can initiate a review & on this occasion he was happy with his on field decision.#FifaWorld2018 pic.twitter.com/ZRFDiQW1z3