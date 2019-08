Najbolji hrvatski igrač došao je u najveći klub svijeta i želi ga vratiti na europski tron: Vjerujem da mogu biti lider ove momčadi

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić rekao je na predstavljanju u Barceloni kako je stigao u katalonski klub kako bi mu bio lider.

„Presretan sam što sam dio ove sportske obitelji. Barca mi je san. Uvijek sam sanjao da ću jednog dana igrati za Barcelonu. Želim zahvaliti čitavoj ekipi, upravi a posebno Davidu Barrufetu (sportskom direkoru) što me je uvijek pratio u pregovorima“, rekao je 26-godišnji središnji igrač na konferenciji za medije u Barceloni.

„Već sam počeo trenirati a ambijent je odličan. Nadam se ostvarenju svih uspjeha s klubom“, dodao je.

Cindrić: Barcela je više od kluba

Cindrić je prešao iz poljskog Kielca te potpisao ugovor s Barcelonom na četiri sezone, do ljeta 2023. godine.

Upitan vidi li se kao lider momčadi odgovorio je „vjerujem da da“. „Od kada sam počeo igrati rukomet uvijek sam se vidio u ovoj ekipi. Sviđa mi se način igre. Moram reći da je Barcelona više od kluba. Organizacija, ambijent...Lijepo je biti ovdje. To je moja prva impresija“, rekao je.

Barcelona na poziciji srednjeg vanjskog već ima 29-godišnjeg Islanđanina Arona Palmerssona i 38-godišnjeg Španjolca Raúla Entrerríosa, koji bi se ove sezone trebao oprostiti od igračke karijere.

Postići što bolje rezultate

„Zadovoljstvo je igrati s tako velikim igračima svjetske razine. Ne samo s njima dvojicom. Nadam se dobroj suradnji te dobrom međusobnom odnosu jer je ovo kolektivni sport. Cilj je postići što bolje rezultate“, istaknuo je Cindrić.

Barcelona je od 2011. godine osvojila sve naslove prvaka Španjolske, a ove sezone joj je glavni cilj osvajanje Lige prvaka. Pehar prvaka Europe posljednji put je podigla 2015. godine.

Cindrić je 2017. osvojio Ligu prvaka s Vardarom a u polufinalu je upravo njegov gol presudio u susretu s Barcelonom.

„Naravno da tada nisam mislio da bi me Barcelona mogla dovesti. Uvijek sam sanjao o velikim natjecanjima i važnim golovima. U toj utakmici sam nastojao napraviti upravo to, postići bitne golove. To ću sada nastojati ponoviti u Barceloni“, izjavio je Cindrić iza kojega je 60 nastupa za Hrvatsku.

Prošle sezone je s Kielcem zauzeo četvrto mjesto u Europi nakon što ga je pobijedila Barcelona osvojivši treće mjesto na Final Fouru.

Transfer zaključen u lipnju

„Barcelona je prošle sezone igrala jako dobro, bolje od svih, no u polufinalu Final Foura je imala jedno loše poluvrijeme. I zbog toga sam ja ovdje. Kako bi pridonio penetriranjem (u protivničku ekipu). To je nedostajalo“, izjavio je.

Barcelona je s Kielcem i Cindrićem uspostavila kontakt u siječnju no poljski klub je za njega tražio 1,2 milijuna eura, izvijestile su novine La Vanguardia sa sjedištem u Barceloni.

„S Lukom je bilo lako pregovarati jer je on htio doći ovdje no s Kielcem nam je trebalo duže. Cindrićeva volja je omogućila da zaokružimo transfer“, rekao je Barrufet.

Transfer je zaključen u lipnju za vrijeme Final Foura a Barcelona je platila 800.000 eura, navela je La Vanguardia.

Kluski glasnogovornik nije potvrdio niti demantirao te iznose. „Nikada ne govorimo o iznosima transfera“, odgovorio je glasnogovornik Pau Campaña.

Cindrić ima hrvatski karakter i liderstvo

Barrufet je rekao kako je „Luka i prije Final Foura bio u planu“. „Tako da nismo ništa morali mijenjati njegovim dolaskom. Nama je trebao igrač koji može prolaziti 'jedan na jedan', a to se i vidjelo na Final Fouru“, objasnio je. „Osim toga ima taj hrvatski karakter i liderstvo“, dodao je.

U 75 godina dugoj povijesti tog rukometnog kluba igrala su dosad petorica Hrvata – Patrik Ćavar (1997. - 2011.), Damir Dominiković (2004. – 2006.), Igor Vori (2005. – 2007.), Venio Losert (2006. – 2009.) i Marko Kopljar (2015. – 2016.).

Cindrić je već razgovarao s trenerom Xavijem Pascualom o taktičkim stvarima.

„Razgovarali smo ovih dana. Pokazuje mi sve sustave koje koristi ekipa, kako funkcionira momčad. Imamo jako dobar odnos“, zaključio je hrvatski rukometaš.

Za Barcelonu bi trebao debitirati u nedjelju u Kölnu u prijateljskoj utakmici protiv Kiela. On i španjolski pivot Abel Serdio doveden iz Valladolida jedina su pojačanja uoči nadolazeće sezone.