Suspendiran jedan od najboljih igrača, evo kako je Červar objasnio najstrožu kaznu!

Najavljena promjena pravila ponašanja unutar reprezentacije nije shvaćena ozbiljno pa je dobila i svoju prvu žrtvu. To je Stipe Mandalinić, kojeg je stručni stožer suspendirao zbog nediscipline i nedoličnog ponašanja na klupi za vrijeme prve utakmice protiv Šveđana. Po priči, izletjelo mu je nešto što nije trebalo prema jednom od trenera

Lino Červar razgovarao je u petak navečer s Mandalinićem, a razgovor su ponovili i na dan utakmice na traženje Mandalinića. No, odluka o suspenziji ostala je ista pa je Mandalinić, makar je s momčadi u Norrköpingu, utakmicu gledao s tribina.

- Razumijem želju igrača, razumijem i frustraciju zbog nekih stvari, ali mi moramo imati momčad i red prije svega. Bilo kakvo ponašanje koje nije u skladu s tim nećemo tolerirati. Razgovarao sam sa stožerom, svi smo se složili, razgovarao sam i sa Stipom, sve mu objasnio, prihvatio je pogrešku, ispričao se i nadam se da je to kazna koju će shvatiti.

Stipe je evidentno isfrustriran stalnim izmjenama i tek povremenim ulascima u igru. Želi više minuta, što je logično, no, to ne opravdava njegovu reakciju i sam je toga svjestan. Poznato je da u Berlinu nema veliku minutažu, da mu obrana nije kao napad, ali je njegova šuterska posebnost cijenjena i zato je tu. Međutim, poruka koju je dobio jest “ne po njegovim pravilima”. Prihvati li, dobro, ne prihvati li, kriza bi se mogla produbiti. A to nitko ne želi...

Stipe Mandalinić bio je tužan, najavio je izjavu, a onda ipak odustao, “dok se malo ohladi”.

Zaključak? Jedno je sigurno, promjene su počele i tko ih ne prihvati, neće biti dio momčadi. Što je bilo, bilo je... U konačnici, da su na terenu savršeni, tko bi im što rekao kao onima prije. Ali još uvijek nisu... I u konačnici ništa strašno se nije dogodilo, ali je opomena pametnom dosta.