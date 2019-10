Oštar odgovor Cro Copa Pijetraju: Potjerao si me, prijetio mi tužbom, a na treninzima smo radili jogu i plesali

Mirko Filipović odgovorio je Leonardu Pijetraju nakon što ga je njegov bivši boksački trener prozvao u Podcast Inkubatoru...

Pijetraj 'udario' po Cro Copu: Kad ga spomeneš moraš samo govoriti da je kralj, bog i legenda. Ako me naljuti sve ću snimke staviti na YouTube

Njegov odgovor Sportske novosti prenose u cijelosti:

Nažalost sam prisiljen reagirati na sulude i lažne izjave i optužbe Leonarda Pijetraja koje je iznio sinoć. Naglašavam nažalost jer se ne želim prepucavati putem društvenih mreža, ali jednostavno sam prisiljen nakon svega što je taj čovjek izvalio. Tog lika sam vidio zadnji puta prije točno 20 godina! Nakon što me potjerao iz svog kluba jer je njegovo stručno oko i istančan osjećaj za borce koji je razvio tijekom svoje vrhunske boksačke karijere (5 amaterskih mečeva), od koje se sjeća samo stropa dvorane i svlačionice, ovisno gdje se prvo probudio.

Trenirao sam kod njega dijelom '94. te '97. i '98. Bio je veliki radnik i entuzijast i okupljao je većinu ZG boksača i boraca devedesetih, ne zato što je bio extra trener nego zato što je bio jedini u ZG koji je bio praktično 0-24 u dvorani i svi smo se upravo radi toga okupljali kod njega.

To je ODGOVOR zašto sam došao kod njega, i nisam došao sa zabijenom nogom u guzicu kako je rekao i kako me pokušao omalovažiti već sam došao kod njega jer sam ga poznavao od prije i jer je dvorana bila otvorena non stop. I hvala mu na tome. U to vrijeme se Pijetraj vježbao i eksperimentirao na nama (Šobot, Palić, Božić... ) te je mudrovao da trebamo prijeći na makrobiotiku, uvodio jogu na treningu. Subotom smo plesali.

Da, plesali, vjerovali ili ne. Jer je negdje na nekakvoj VHS kazeti vidio da je to dobro. Kao i ostalo što je upijao s istih VHS kazeta jer tada YouTubea nije bilo. A osobno sam svjedočio njegovom pedantnom studiranju treninga i velikih borbi putem videokazeta jer je tako skupljao znanje i 'stručnost' kojom se danas diči i hvali! I ja to u podcastu nisam rekao da bi ga omalovažio već zato što je to istina! Na kraju treba biti pošten i reći da je on dobar trener za amaterski box, zaista je. Ali tu nema novca.

Novac je u profi boxu, a za to on znanje i kapaciteta nema. I zato one talentirane traži da potpišu ugovor na 10 godina, poput Hrgovića, Sepa... i još nekih. Jer zna da će ljudi otići od njega kad dođu do određenog nivoa preko kojeg s njim ne mogu, a koji je nužan za veliki uspjeh u profi boxu. Sinoć je toliko neistina izgovorio da ne mogu na sve odgovoriti jer je text i ovako predug. Ali ovako... 1999. potpisujem ugovor s K-1.

Uoči prve borbe Pijetraj vadi ugovor i traži da ga potpišem. Ma to je samo formalnost, da sve bude profesionalno.' Leo, ali ovo je ugovor na 5 godina!!? 'Ma ne brini, to je standardan ugovor bla bla.' Dva dana sam ugovor držao kod sebe da bi mi on treći dan rekao da MORAM potpisati ili ne radimo više!I Pod tom ucjenom sam potpisao. Jer što ako se nakon 1 godine raziđemo?? Da mu još 4 godine plaćam?? Pa valjda ima pravo na postotak radi svog rada onoliko dugo koliko treniramo zajedno! A ne gurati lihvarske ugovore na 5, kao meni, odnosno na 10 ( Hrgović i ostali).

Nemaš pravo na to! Pošteno je platiti te onoliko dugo dok si dio tima, a nakon toga godinama htjeti naplaćivati nešto u čemu ne sudjeluješ je suludo i pokvareno! I potpisao sam ugovor jer sam MORAO! Toliko o njegovoj izjavi 'pa zašto je potpisao'! Nakon prvog porazu u Japanu, tri mjeseca nakon potpisa ugovora Pijetraj me poziva na razgovor i kaže da me više ne može trenirati, da mu prigovaraju 'ovi' iz profi boxa i da više nema vremena za mene!

Meni se svijet srušio! Početak karijere, a trener me POTJERAO! I kaže mi: 'savjetujem ti da se javiš Marijanu Žižanoviću,on je dobar trener za kickboxing' i dao mi je broj telefona od Žiže! Prije mog odlaska ja ga pitam što je s ugovorom koji sam potpisao na 5 godina, a tek tri mjeseca prošla?

Rekao mi je 'zaboravi na ugovor, kao da ga nema.' I zaželio mi sreću u daljnjoj karijeri jer je bio uvjeren da od mene nema ništa. I ja se javim Žiži, čovjek me počeo trenirati i nakon mjesec dana K-1 zove da ipak upadam među 16 finalista K-1! Trenirao sam sa Žižom 4 mjeseca i u prvom kolu sam išao na Mike Bernarda! Ostalo je povijest!

Pijetraj se nije javljao ta 4 mjeseca i tek nakon moje borbe se javio i tražio da dođem. Ja došao, on čestitao na pobjedi i rekao sljedeće: 'Vidi,ti znaš da imaš obaveze prema meni!' Kakve obaveze, Leo??

Pa znaš da imamo ugovor!! Reko, Leo, jesi me POTJERAO doslovno iz kluba, zahvalio na suradnji jer nisi vjerovao u mene i rekao da je ugovor nevažeći??! I on preko usta uspije prevaliti sljedeće: 'Ma jesam, ali ja sam mislio da je nevažeći za mečeve po Europi i HR a za Japan nisam tako mislio!!!!' Strava! I čovjek to mrtav hladan izvali.

Pa kakav obraz moraš imati za to? I još mi je prijetio tužbom koju je na kraju povukao. I to je bio naš zadnji susret i naš zadnji razgovor! I ja nikada ne bih rekao za njega ono u Podcast Inkubatoru što sam rekao i što je sve istina uostalom da nije odgovorio dok je gostovao prije mene u toj istoj emisiji o razlozima našeg razlaza.

Mogao je gospodski reći 'Mirka je zanimao K-1 tada, a ja sam bio skoncentriran na box' i sve ok, ja NIKADA ne bih rekao što se zaista dogodilo. Ali ne, na pitanje zašto smo se razišli je odgovorio, citiram, 'a znaš kakvi su ljudi, dok im trebaš, dobar si, a kad im ne trebaš, okrenu ti leđa.' E zato sam izgovorio sve ono i što je istina uostalom. A on drobi da sam se ja našao uvrijeđen jer je rekao da nisam za profi box bio.

Pa mene, Pijetraju, box nikada nije ni zanimao, a tvoje mišljenje o mojim boksačkim dosezima me ne zanima i niti me vrijeđa. Ali me uvrijedila tvoja priča kako sam ti okrenuo leđa, a ti si me POTJERAO! I imao obraza tražiti lovu nakon što si me kao psa otjerao iz kluba jer je tvoj 'stručni instinkt' rekao da od mene nema ništa! E malo si se prešao, na moju sreću i tvoju žalost!.

Još nešto Leonardo, svi boksači koji žele napraviti nešto u profi boxu otići će od tebe. Jednostavno jer ti nemaš znanja i iskustva za boksačke mečeve od 8,10 ili 12 rundi. Nažalost, ali nemaš! I vjeruj mi, ja znam da si radnik veliki i entuzijast i da si sav u boxu i zaista bi volio da uzmeš lovu i da netko od tvojih boksača uspije kao profesionalac ali nažalost bojim se da od toga nema ništa. Ili će te napustiti ili će propasti kod tebe.To je moje mišljenje!

Ali volio bi da me demantiraš kroz uspjeh svoga sina koji je boksač! I dokaži svima da nije stvar u genetici i talentu već da samo treneru ovisi uspjeh. I svašta si drobio sinoć, neistine si govorio i nadam se da te bar malo sram danas! Ali izjaviti da su ti revolveraši dolazili je uvredljivo i utuživo! Meni revolveraši nisu potrebni za likove poput tebe, a onaj tko tako priča vjerojatno zna kako se to radi! Ja ne. Čak i u vrijeđanju i u izmišljanju postoji granica preko koje se ne ide! I nije ti ovo trebalo,a ni meni. Ali ja da mogu odšutjeti preko svih uvreda i laži koje si izrekao onda se mi ne bi ni poznavali jer bi se ja bavio nečim drugim!