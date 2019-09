Borilački spektakl u boksu i kickboxingu: velika fešta u solinskoj Gradini, svi za legendarnog Tigra

Hrvatski savez tajlandskog boksa organizira borilački spektakl za pomoć legendarnom hrvatskom borcu Branku Cikatiću. Unatoč preprekama i već jednom otkazivanju događaja, "Salona Fight za Hrvatskog Tigra" održat će se u nedjelju u solinskoj Gradini od 19 sati, pod pokroviteljstvom Hrvatske Muaythai Federacije.

Organizator je KTB Split, a cijela se priredba održava u čast i za pomoć pri liječenju i rehabilitaciji legendarnog borca Branka Cikatića koji je u svojoj borilačkoj karijeri ostvario iznimne uspjehe. Cikatić se već neko vrijeme bori s bolešću, od koje se postupno oporavlja.

Na programu će se naći pet boks mečeve te tri u kickboxingu, a glavna zvijezda je sjajni hrvatski boksač Luka Plantić.

Muaythai – 3 runde

Luka Horvat-Mornar Split Vs Ljubo Capin Imotski - 60kg

Josip Samardžić (HUS Osijek) vs. Emil Pacuha Sarajevo) - 71kg

Paulo Rogulj (Mornar Split) vs. Ivan Mišetić (HUS Osijek) - 71kg

Marko Cvitković (Pit Bull Split) --Imar Kolenović (Sarajevo) - 69 kg

Boks 3X3 min.

Luka Perajica (BK Salona) vs (Ante Jurević) BK Salona - 69 kg

Marin Jelačić (Pauk Split) vs Nikola Valjan (Ljubuški) - 60kg

Marduk Krvavac (Salona) vs Luka Jelačić (Ljubuški) - 57kg

MEČ VEČERI 4 runde x 3 min - 80kg

Luka Plantić (BK Salona) vs Dejan Dragović (Nevesinje)