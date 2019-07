Treba li osuđivati političke geste sportaša i zašto ih se političari boje: donosimo najpoznatije svjetske i hrvatske primjere

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u nogometu za žene, u Francuskoj, jedna je utakmica imala neobičnu političku uvertiru: uoči premijernog nastupa svjetskih prvakinja SAD-a, protiv ekipe Tajlanda, jedna od najboljih i najiskusnijih američkih nogometašica Megan Rapinoe demonstrativno je odbila pjevati himnu svoje zemlje.

Dok su njezine suigračice uglas pjevale himnu, napadačica Rapinoe – koja u timu ima i funkciju zamjenice kapetanice – tek je nijemo promatrala zastavu svoje zemlje. Nije čak ni ruku na srce stavila, što je inače tradicionalni običaj američkih reprezentacija, koji dijele s vrlo malo timova u svijetu (među kojima je i Hrvatska).

“Vjerojatno nikad neću staviti ruku preko svog srca i vjerojatno više nikad neću zapjevati nacionalnu himnu. Zaista je dobar osjećaj reći Trumpu i njegovoj administraciji: ‘Jebite se!’ Oni se vrlo ružno ponašaju prema ljudima koji ne nalikuju na njih”, poručila je Rapinoe nakon utakmice, pojasnivši razloge svog čina.

Američka javnost nije se previše iznenadila tom političkom gestom svoje reprezentativne napadačice, jer joj to nije bio prvi put da intoniranje nacionalne himne uoči utakmica koristi za slanje političkih poruka.

Upravo je Rapinoe bila prva među svim američkim bijelim sportašicama i sportašima koja je 2016. klečanjem na himnu dala podršku igraču američkog nogometa Colinu Kaepernicku, koji je istu gestu izveo u ljeto te godine, izrazivši time protest zbog policijskog ubijanja nenaoružanih Afroamerikanaca, odnosno protiv diskriminacijskih politika i postupanja vlade SAD-a prema afroameričkoj zajednici – kojoj i sâm pripada – i drugim manjinama.

Tada 29-godišnji Kaepernick, u to vrijeme quarterback San Francisco 49ersa, odbio je toga 26. kolovoza 2016. ustati tijekom intoniranja nacionalne himne uoči pripremne utakmice protiv Green Baya. Umjesto toga, na zvuke himne protestno je kleknuo, a pridružila su mu se još dvojica suigrača.

NFL za Trumpa

“Ne mogu i neću izraziti poštovanje prema zastavi i himni zemlje koja ugnjetava crnce i ljude druge boje kože. Za mene je to više od nogometa i sporta općenito, i bilo bi sebično na to gledati na neki drugi način. Ulice su pune mrtvih ljudi, a oni koji su za to krivi dobivaju plaćeni godišnji i izvlače se nekažnjeni”, tumačio je Kaepernick naknadno svoju gestu, s kojom je nastavio i u ostatku sezone.

Svojim potezom Kaepernick je mnoge oduševio, ali mnoge i rasrdio. Američka desnica i konzervativni dio nacije optužio ga je za izrugivanje nacionalnih svetinja, čemu se pridružio i američki predsjednik Donald Trump.

Premda je Kaepernick dobio podršku iz liberalnih krugova, pa i od mnogih američkih sportaša, klub je u ožujku 2017. raskinuo ugovor s njim, i otada je ovaj quarterback – inače jedan od najboljih u čitavoj NFL ligi – bez angažmana.

Američki novinari su pisali da su sportski direktori pojedinih momčadi željeli Kaepernicka, ali su im vlasnici rekli da to baš ne bi bilo najpametnije. Da bi se ovo bolje razumjelo, valja znati da su – prema pisanju američkih listova – vlasnici NFL klubova tijekom izborne kampanje 2015. i 2016. godine donirali 24 puta više novca republikancima nego demokratima (190 prema osam milijuna dolara). Pritom nije naodmet dodati da su gotovo svi vlasnici NFL momčadi bijelci, kao i otprilike tri četvrtine navijača.

“Puno naših navijača reklo mi je da više neće dolaziti na utakmice ako potpišemo ugovor s Kaepernickom”, priznao je novinarima John Mara, jedan od suvlasnika New York Giantsa.

Na kraju je Kaepernick tužio NFL ligu, a tužbu je javno obrazložio njegov odvjetnik Mark Geragos.

“Liga se ne bi smjela na ovaj način udruživati protiv čovjeka i svog zaposlenika koji je samo izražavao svoje mišljenje. Moj klijent je kontaktirao baš svaki klub u potrazi za poslom i svi su ga odbili”, rekao je Geragos.

Epilog: iako se spekuliralo da bi Kaepernick na sudu mogao od NFL-a dobiti i 30 milijuna dolara odštete, Wall Street Journal u ožujku ove godine je objavio kako se igrač nagodio s NFL-om za iznos koji je “manji od deset milijuna dolara”.

Shvaćanje povijesti Joea Šimunića

Kaepernickov slučaj samo je najpoznatiji novovjeki primjer slanja političkih i društvenih poruka kroz medij sporta. Samo u zadnja četri tjedna u europskom smo nogometu imali dvije “politički kontaminirane situacije” koje su dovele do toga da nekoliko nogometaša nije htjelo ili moglo nastupiti na važnim utakmicama svojih momčadi.

Tako su 7. lipnja, na sâm dan kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo između Crne Gore i Kosova, dvojica crnogorskih reprezentativaca srpske nacionalnosti, inače prvotimci beogradske Crvene zvezde – Mirko Ivanić i Filip Stojković – poručili da te večeri ne mogu nastupiti za Crnu Goru, jer bi to značilo da priznaju samostalnost i nezavisnost države Kosovo, a isto je izjavio i crnogorski izbornik Ljubiša Tumbaković.

“Ako ne prihvate da ne igram protiv Kosova, onda sam spreman više nikad ne igrati za reprezentaciju. Neću igrati protiv njih, makar više nikad ne igrao za Crnu Goru”, prenio je srpski Telegraf Ivanićevu izjavu.

Epilog: sva trojica, i igrači i izbornik, potjerani su iz reprezentacije i njihova je daljnja reprezentativna sudbina u dresu Crne Gore prilično neizvjesna.

Drugi recentni primjer dolazi nam iz europskog klupskog nogometa: u finalu Europske lige između Arsenala i Chelseaja, odigranom 29. svibnja u Bakuu, tim Arsenala bio je oslabljen neigranjem standardnog prvotimaca Henriha Mhitarjana, iako je ovaj bio posve zdrav. No Mhitarjan je Armenac, a Baku se nalazi u Azerbajdžanu, koji već 30 godina ima napete odnose s Armenijom zbog teritorijalnog spora oko pokrajine Nagorni Karabah. Stoga je Mhitarjan odbio putovati u Baku.

U ovom kontekstu možemo se prisjetiti i ustaškog ispada bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Joea Šimunića, koji je 19. studenoga 2013. u Maksimiru, nakon pobjede hrvatske momčadi nad Islandom, uzeo mikrofon i višekratno uzvikivao “Za dom”, na što su mu navijači gorljivo odgovarali.

Osebujno Šimunićevo shvaćanje povijesti FIFA je “nagradila” s deset utakmica neigranja, što je značilo i kraj Šimunićeve reprezentativne karijere.

Crne pantere u Meksiku

Nultom točkom ovog fenomena, barem u novije vrijeme, može se smatrati mitska scena s Olimpijskih igara u Meksiku 1968. godine, koja se odvila prilikom dodjele medalja za atletsku utrku na 200 metara, kada su dvojica američkih trkača, zlatni Tommie Smith – tadašnji svjetski rekorder – i brončani John Carlos, podigli po jednu ruku u crnoj rukavici i stisnuli šaku, kao simbol protesta zbog ugnjetavanja crne rase u SAD-u.

U protestu im se simbolički pridružio i srebrni Australac Peter Norman noseći na trenirci bedž za ljudska prava. Poslije se doznalo da su Smith i Carlos neposredno prije ceremonije upoznali Normana sa svojom namjerom, te da ih je on ne samo podržao, nego im je baš on savjetovao da navuku crne rukavice, simbol tadašnjeg pokreta “Crne pantere” koji se borio za ravnopravnost svoje rase u Americi.

Američki epilog: bez obzira na osvojene medalje, Smith i Carlos su nakon povratka u SAD suspendirani i izbačeni iz američke reprezentacije.

No u današnjem vremenu ipak su zapamćeni kao heroji kojima je ispred Sveučilišta San Jose naknadno podignuta zajednička statua.

Australski epilog: i Norman je nakon povratka iz domovine izbačen iz reprezentacije, a onemogućeno mu je čak i bavljenje amaterskim sportom.

Olimpijski odbor Australije ponudio mu je posao pod uvjetom da osudi istup američkih atletičara, što je ovaj odbio, te se preko prijateljskih veza zaposlio kao mesar. Nije dočekao da mu se Australija službeno ispriča: umro je 2006. godine, a tek 2012. parlament Australije mu se posthumno ispričao. Na sahrani su njegov kovčeg nosili – Smith i Carlos.