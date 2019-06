Izborila Olimpijske igre u 56 godini: u polufinalu Europskih igara u stolnom tenisu igrale čak tri igračice zagrebačkog kluba

Bit će sigurno među najstarijim, ako ne i najstarija sudionica Olimpijskih igara u Tokiju, Kineskinja Ni Xia Lian će u svojoj 57 godini braniti boje Luksemburga. Naime tamo živi od 1989. godine kada se udala za Tommy Danielsson, svog trenera. Ni Xia Lian izborila je brončano odličje na stolnoteniskog turnira u Minsku, na Europskim igrama, a 4. srpnja će napuniti 56 godina i krenuti u "olimpijsku" 57.

Zanimljivo je da su u polufinalu ženskog turnira u stolnom tenisu igrače četiri Kineskinje i to za četiri različite europske države. Zlatno odličje pripalo je Yu Fu iz Portugala koja je rezultatom 4:2 pobijedila Han Ying iz Njemačke, dok je Ni Xia Lin u borbi za broncu bila bolja od Yang Xiaoxin iz Monaka. Bit će ovo peti nastup na Olimpijskim igrama za Ni Xia Lin, do sada je nastupala u Sydneyu (2000.), Pekingu (2008.), Londonu (2012.) i Rio de Janeiru (2016.)

- Fantastičan je ovo osjećaj,čini mi se kao da sam se opet rodila. Ne mogu vjerovati kako je Yang igrača odlično, činilo mi se da nikako neću stići do postolja. No kada mi se u posljednjem setu približila na 8:7 rekla sam sebi, sada, pravi je trenutak. Mislim da je to bio najuzbudljiviji trenutak u mojoj karijeri – kazala je Ni Xia Lin.

I jedan poseban raritet, od četiri igrači u polufinalu Europskih igara, njih tri su protekle sezone nastupale za zagrebačku ekipu Dr. Časl, Ni Xia Lin i Yang Xiaoxin će i naredne sezone braniti boje zagrebačkog kluba, dok je Yu Fu odlučila promijeniti sredinu.