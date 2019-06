Nek' nam Cikatić ozdravi: u Kambelovcu održan borilački spektakl, viđeno je deset borbi i sve su završile prekidom

Boksački spektakl koji se odvio u nedjelju na glavnom trgu u Kaštel Kambelovcu privukao je dosta dobrih boraca, ali i mnoštvo publike.

Na trenutak je podsjetilo na gladijatorske borbe. Masa okupljena oko ringa, jedan po jedan borac ulazi u svoju arenu pa po završetku i izlazi s pobjedom ili porazom. Kako tko.

Naravno da je količina “nasilja” bila daleko od one gladijatorske, a sigurnost i zdravlje borca postala je toliko važna da se na ozbiljniji udarac nije htjelo riskirati veću ozljedu – što od strane trenera bacanjem ručnika, što od strane procjene sudaca.

Povijesni naziv

Narod se okupio sa svih strana kako bi popratio “Rumble in the Jungle”, kako su organizatori naslovili ovu manifestaciju. Onima tko prate boks poznato će im zazvučati ovaj naziv jer je tako nazvana povijesna borba između Georgea Foremana i Muhammada Alija u gradu Kinshasa Republike Kongo davne 1974. godine. No, kongošku džunglu zamijenio je popločani kambelovački trg.

Oni koji su bili te sreće mečeve su promatrali s balkona svojih domova, a bilo je i onih koji su se “pentrali” po krovovima. Tko bi rekao da ćeš kupnjom kuće ili iznajmljivanjem stana pored jednog “birca” jednom godišnje dobiti i ulaznicu za boksačke borbe?

Osim boksačke manifestacije, dio naroda došao je da bi pružio podršku Branku Cikatiću, legendi hrvatskog borilačkog sporta.

Njemu su organizatori KBK “Mornar” namijenili ovogodišnju humanitarnu akciju. Branko je zbog plućne embolije krajem rujne prošle godine počeo svoju najvažniju borbu – onu životnu. Iako je nekoliko puta bio “udaran” pa skoro i “nokautiran”, za sada je dobio bitku u tom ringu. Međutim, još mu je uvijek potrebna terapija.

Pokreti, udarci, taktika...

U trosatnom programu viđeno je deset borbi i svih deset prekinuto je prije kraja. Zanimljivo, čak pola borbi završilo je unutar prve runde. Mnoštvo poteza, brzine pokreta, jačine udarca i taktičkih nadmudrivanja – sve je to okružilo ovaj događaj.

Središnju borbu i vrhunac večeri gledateljima su priuštili Hrvat Abel Pešut i Nijemac Ozcan Cetinkaya. Pešut je nakon sedam profesionalnih borbi – od kojih svih sedam pobjedonosnih prekidom borbe – osvojio svoju prvu, internacionalnu hrvatsku titulu u superteškoj kategoriji.

On je u trećoj rundi borbe tehničkim nokautom pobijedio iskusnog Cetinkayu, koji je u svojih 40 godina života tri puta bio prvak Njemačke.

– Bilo je odlično, ispunio sam svoja očekivanja, hvala publici na podršci. Nije bilo lako, protivnik nije bio nimalo bezazlen, ali uz ovakve navijače nije imao šansi. Ovo je moja prva titula u karijeri, sada me čeka radno ljeto i na jesen po nove titule - kazao je oduševljeni Pešut.

Cetinkaya nije mogao ništa drugo nego čestitati boljem.

– Presudio je udarac u glavu, a potom u lijevu stranu trbuha u trećoj rundi. To me je izbacilo iz takta i više nisam mogao nastaviti. Svakako, sve pohvale Abelu. On je odličan borac, jedan od težih protivnika s kojima sam se borio. Pred njim je još puno uspješnih borbi, ne sumnjam.

Jedan od natjecatelja koji je uz Abela probrao ovacije bio je 21-godišnji Andrija Perković. Sin legendarnog Ivice Perkovića zvanog Šibenska stina borio se u svojoj drugoj profesionalnoj boksačkoj borbi i pobijedio devet godina starijeg Danijela Samardžića.

– Jako sam zadovoljan njegovom borbom. Bio je odličan, a tek mu je druga borba! Smatram da radi velike korake za naprijed – pohvalno će Ivica o mlađoj šibenskoj “stini”.

Jedina ženska borba večeri bila je ona između Eme Kozin i Edite Karabeg. Ema je bila jedna od zvučnijih imena, naime, radi se o 20-godišnjoj Slovenki koja u svojih osamnaest borbi ne zna za poraz, a najpoznatija je po tome što je prije dvije godine postala najmlađa svjetska prvakinja u povijesti.

Ipak, pored svih istaknutih vrijedi spomenuti Damira Belju, kojemu je čak dio navijača i obožavatelja iz Rame došao dati podršku. A kako ih miljenik nije razočarao, već je u drugoj rundi “nokautirao” protivnika iz Mađarske, dio se tih navijača popeo na ring kako bi proslavili pobjedu.

Junak Petar

Zasigurno najveći pobjednik večeri bio je dječak Petar, koji je dobio posebnu nagradu od organizatora. Riječ je o dječaku koji je prohodao tek s pet godina te još uvijek ima problema s koordinacijom. On je kratkim “sparingom” na dirljiv način pokazao kako u životu ništa nije nemoguće te koliko sport može pomoći.

– Svaka organizacija zahtijeva puno rada, ovo smo pripremali mjesecima. Uz pomoć grada Kaštela i gradonačelnika Denisa Ivanovića uspjeli smo treći put zaredom prirediti manifestaciju u Kaštel Kambelovcu. Svi smo zadovoljni viđenim, publika je mogla vidjeti poznata imena borilačkog svijeta, a bilo je i dosta stranaca. Sve u svemu, promocija sporta, turizma i humanitarne akcije – kazao je jedan od glavnih organizatora Dario Jurišić.

Interes za ovaj događaj iz godine u godinu raste, pa se dogodine očekuje još veći odaziv. Tko zna, možda i kambelovačko Brce uskoro bude premalo mjesto za ljubitelje borilačkog sporta.