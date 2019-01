Sjajan posao već na početku zimskog prijelaznog roka: dobio stalni posao i vratio se iz jedne od najjačih liga svijeta

Uprava Malonogometnog kluba “Vrgorac” napravila je sjajan posao već na početku zimskog prijelaznog roka, jer je iz talijanskog prvoligaša “Civitella Colormax” dovela 27-godišnjeg Tonija Jelavića, povremenog hrvatskog reprezentativca.

Jelavić je vodeća zvijezda prijelaznog roka, nakon sjajnog Darija Marinovića koji je pojačao redove trofejnog “Splita”. Taj mladić stasao je i ponikao u redovima makarskog kluba “Novo Vrijeme Apfel”, aktualnog prvaka Hrvatske, bio je tada dio nadarene makarske mladosti koju su predvodili on, kapetan Mate Vuković i Kristijan Zor.

No, kako to obično biva, život piše čudne priče, tako je Jelavić nakon izgubljenog finala 2014. protiv zagrebačkog “Alumnusa” sreću potražio na suprotnoj obali Jadrana.

Najprije je nastupao za drugoligaša “Pesrofona” s kojim je stigao do doigravanja za ulazak u prvu ligu, igrao je u prvoligašima “Imoli” i “Civitelli”, gdje je imao zapaženu ulogu, bio jedan od glavnih igrača. Nakon četiri i pol sezone provedene u jednoj od najjačih futsal liga, odlučio je zatvoriti tu sportsku stranicu i vratiti se kući.

– Prvi i osnovni razlog povratka je što sam dobio stalni posao. Bilo mi je lijepo u Italiji, ljudi su me dobro primili, korektni su i ja sam im to vraćao na terenu. Vjerojatno bih još bio u Italiji da nisam dobio posao. Koja je razlika između naše i talijanske lige? Talijanska liga je medijski puno bolje praćena, bolji su ugovori za igrače, a samim time i kvaliteta. Mislim da bi dva do tri naša kluba mogla igrati zapaženu ulogu u talijanskom prvenstvu – kaže naš sugovornik.

Već pola godine uprava “Vrgorca” priprema ovaj transfer, “zapeli” su za Jelavića zbog njegovih igračkih i ljudskih kvaliteta. No, ni on nije bio imun na pozive iz Tinova grada, majka mu je iz Podprologa, a otac iz Prapatnica.

Oboje su korijenima iz vrgoračkih sela, ali već godinama žive u Makarskoj. Pozivi iz rodnog kraja i prijateljstva s nekim igračima “Vrgorca” bili su presudni da obuče nebeskoplavi dres u 20. obljetnici postojanja kluba. Vrgorčani se spremaju “napasti” jedan od trofeja, Kup ili prvenstvo, svejedno je, ali s jednim trofejem žele završiti sezonu i proslaviti obljetnicu kluba.

– Imao sam još nekoliko ponuda, ali “Vrgorac” mi je izišao u susret zbog radnog vremena. Bili su uvijek korektni prema meni i to je prevagnulo. Što klub i “Kamenjari” mogu očekivati od mene? Jedno je sigurno – ostavit ću zadnji atom snage na terenu, vjerujem da ćemo daleko dogurati ove sezone u prvenstvu i Kupu.

Za mene je “Novo Vrijeme Apfel” i dalje prvi favorit prvenstva, tu je sad i “Split” s Marinovićem, mi, “Square”, “Futsal Dinamo”, može se dogoditi da netko iskoči, kao “Crnica” prošle godine, bit će zanimljivo do kraja. “Vrgorac” dobro gura, drugi smo, iskreno se nadam da ćemo i na proljeće biti tako dobri – zaključuje Jelavić.