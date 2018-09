Draženov grad domaćin središnje proslave Hrvatskog olimpijskog dana

Obljetnica utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora (10. rujna 1991.) tradicionalno se obilježava sportskim priredbama diljem Lijepe naše pod nazivom Hrvatski olimpijski dan (HOD).

Ove godine domaćin središnje proslave je Šibenik, a HOD će se na razne načine obilježiti i Zagreb, Rijeka, Osijek, Vinkovci, Karlovac, Slavonski Brod, Županja, Petrinja, Orahovica…, a zasigurno će se i ostale županijske sportske zajednice i sportske udruge pojedinih gradova odazvati proslavi HOO-ove obljetnice.

Osim promocije olimpizma, cilj manifestacije je masovnije uključivanje djece i odraslih u razne oblike sportskih aktivnosti i podizanje svijesti o važnosti zdravog načina života. Programi HOD-a svake godine obuhvaćaju sportsko-rekreativne aktivnosti svekolike populacije - od vrtićke dobi do veteranskih kategorija.



U sklopu obilježavanja HOD-a, Hrvatski olimpijski odbor dodijelit će Nagradu Dražen Petrović najuspješnijim mladim sportašicama i sportašima (do 20 godina) te najperspektivnijima (u dobi do 16 godina). Tradicionalna svečanost održat će se 10. rujna 2018. godine u Muzeju Dražena Petrovića na istoimenom trgu u Zagrebu, s početkom u 12 sati.