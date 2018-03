Zastrašujući letovi na Planici: Schlierenzauer aterirao na 253,5 metra, Dellasega spašavao živu glavu

Kvalifikacije za veliko finale Svjetskog kupa na slovenskoj Planici ponudilo je nekoliko dramatičnih trenutaka. Poznato je da se na „Velikanki“ može daleko aterirati, ali i da uvijek prilikom tih letova postoji opasnost od zračnih strujanja i vjetrova.

Tako je Gregor Schlierenzauer doletio na 254,5 metara, izjednačio svjetski rekord, ali je prilikom doskoka dirao rukom snijeg pa mu rezultat nije priznat.

Dramatičan je bio let, ili barem njegov pokušaj, Talijana Roberta Dellasege njega je na izlasku sa zaletišta, sa skakaonice iznenadio udar vjetra i pri brzini već od 100 km/h je izgledalo vrlo ružno, no srećom Dellasega se uspio izvući i tragedija je spriječena. No strah je ostao, moglo se svašta dogoditi.