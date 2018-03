Životna priča našeg junaka Dina: ostao je bez obje noge nakon strašne prometne nesreće u kojoj je izgubio majku i dva brata...

Samo dan nakon što je Hrvatska u Pjongčangu dobila prvu medalju u povijesti Zimskih paraolimpijskih igara (Bruno Bošnjak), Dino Sokolović pobrinuo se da Lijepa naša dobije – prvo zlato!

Naš najbolji skijaš s invaliditetom osvojio je najsjajnije odličje u sjedećem slalomu i to nakon što je u prvoj vožnji bio treći. U drugom je zato odradio fantastičan posao i popeo se na najviše postolje. S ukupnim vremenom 1:39.82 završio je ispred Amerikanca Tylera Walkera (1:40.55) i Francuza Frederica Francoisa (1:42.03).

Baš poput Bošnjakove, i Sokolovićeva životna priča svima nam može poslužiti kao inspiracija. S 14 godina Dino je u prometnoj nesreći izgubio majku, dva brata i strinu. On je preživio, probudio se iz kome, ali je ostao bez obje noge i već je tada bio osuđen na život u invalidskim kolicima.

Trebalo mu je par godina da mu „sjedne“ sve što se dogodilo, da mu dođe do glave. Kad bi mnogi od nas „potonuli“ u glavi, on je nastavio dalje. Kaže kako nije imao drugog izbora nego krenuti naprijed. Premda je to puno lakše reći nego učiniti. Završio je srednju školu i fakultet, oženio se i zaposlio. Sve to uz svesrdnu podršku oca, njegova oslonca u životu.

Sreću, motiv i priliku za izlaz iz nezahvalne životne situacije Dino je pronašao u sportu kojim se bavi još od treće godine. Prošao je hokej na ledu, vaterpolo, plivanje, skijanje, rukomet, košarku, nogomet... Pravi je sportski tip, nema što.

Kada je već bio u kolicima, saznao je da Monoski klub Zagreb traži osobe s invaliditetom za skijanje. Prijavio se, prošao test i počeo trenirati. Od 2007. aktivno je u skijanju, a ovo mu je bio treći nastup na Zimskim paraolimpijskim igrama nakon Vancouvera 2010. te Sočija 2014. gdje je doživio teško razočaranje ispadanjem u drugoj vožnji nakon što je u prvoj bio vodeći.

No u Rusiji je nosio hrvatsku zastavu, što mu je bila posebna čast. Uz oca te trenera Luku Dobrinića, Dina kroz život nosi i podrška supruge Barbare te kćerkica Vita kojima je i posvetio ovo zlato.

Reći će Dino da su mu se ovaj put kockice posložile. No da se to dogodi trebalo je proći godina i godina napornog treniranja i odricanja. Jednako uspona koliko i padova. Sve je to Dino nadvladao. Sve je vrijedilo.