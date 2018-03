Nastavljena hrvatska rapsodija u Pjongčangu: Dino Sokolović zlatni u slalomu!

Hrvatski reprezentativac Dino Sokolović osvojio je naslov paraolimpijskog pobjednika u slalomu za sjedeće skijaše na 12. ZPOI u Pjongčangu.

Osmog dana natjecanja u Pjongčangu nastavljena je hrvatska rapsodija u slalomu, nakon što je dan ranije Bruno Bošnjak donio Hrvatskoj prvu medalju osvojivši broncu u snowboardu u disciplini banked slalom, Dino Sokolović je u slalomu stigao do zlata.

Nakon što je u prvoj vožnji Sokolović bio treći s vremenom od 49.13 sekunde, u drugoj vožnji je pokazao svoju superiornost i s ukupnim vremenom od 1:39.82 osvojio prvo zlato za hrvatske zimske sportove. Srebro je pripalo Amerikancu Tyleru Walkeru sa 1:40.55, a brončani je Francuz Frederic Francois sa 1:42.03.

"Da budem iskren, nakon trećeg mjesta u prvoj vožnji nisam očekivao zlato. Druga staza je za mene bila puno teža, drugi nisu uspjeli ovog puta, a ja jesam. Nije mi se vrtio film iz Sočija kada sam ostao bez medalje, samo me je bilo malo strah da zbog grešaka ne izgubim treću poziciju. Mnogi koji su možda i bolji od mene danas nisu uspjeli. Jednostavno ovog puta su se kockice posložile u moju korist. Konkurencija u Pjongčangu je daleko jača nego prije četiri godine u Sočiju, međutim imao sam sreće u prvoj vožnji na stazi koja je bila tako zahtjevna da su neki od mojih konkurenata lošije odvozili ili odustajali. Kada sam ušao u cilj druge vožnje, prvo mi je prošlo kroz glavu da sigurno imam medalju. U prvom 'laufu' sam zaostao 70 stotinki za vodećim Nizozemcem Jeroenom Kampschreurom, koji se trenutno najbolje skija no ovog puta na moju sreću on nije uspio završiti utrku. Ovo paraolimpijsko zlato posvećujem supruzi Barbari i kćerki Viti", zaključio je novi paraolimpijski prvak Dino Sokolović.

Luka Dobrinić, izbornik i trener Dine Sokolovića, nije mogao sakriti suze u tako emotivno nabijenom trenutku za njih obojicu izjavivši da je nepravda iz Sočija u Pjongčangu ispravljena i da su se sav trud, znoj i volja u ove četiri godine isplatili.

Lovro Dokić je u konkurenciji stojećih skijaša sa 1:03.64 na kraju druge vožnje zauzeo je 22., a Damir Mizdrak je u konkurenciji slabovidnih s vremenom od 2:01.32 zauzeo deveto mjesto.

U nedjelju u slalomu žena nastupa Eva Goluža.

Sa zlatom Sokolovića i broncom Bošnjaka Hrvatska se upisala u popis 25 nacija koje su osvajale medalje na 12. ZPOI u Pjongčangu.