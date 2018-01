Upoznajte najljepše lice hrvatske borilačke scene: 'Nemam vremena za modeling, želim na Olimpijske igre'

Splićanka Kristina Čerina (17) osvajačica je bronce s Europskog juniorskog prvenstva u taekwondou održanog prošle godine na Cipru, svjetske juniorske bronce iz Kanade 2016., te svjetskog kadetskog zlata iz Azerbejdžana 2014.

To su samo one najsjajnije medalje, a osvojila je i niz G1 turnira te je trenutno prva na svjetskoj rang listi mladih do 68 kilograma.

S pravom će vam reći i da je apsolutna prvakinja Hrvatske, jer je prva mjesta osvajala kao kadetkinja, juniorka i mlađa seniorka, a u travnju prošle godine je postala i prvakinjom Lijepe naše u seniorskoj konkurenciji.

Pa treba li nam više razloga za predstavimo tu uspješnu sportašicu?!

S njome smo razgovarali u borilačkoj dvorani na splitskim Gripama, gdje ju za uspješni karlovački klub Banija-Pandas trenira Duje Ševo. S njima treniraju još dvije djevojke koje nastupaju za drugi klub.

Povukla je braća

Čerina je u Taekwondou 11 godina. Kao curica je krenula za braćom Franom i Markom u TKD klub Marjan koji je iznjedrio niz vrhunskih sportaša. Kaže nam joj je dvorana bila minutu hoda udaljena od kuće, pa joj je to bio prvi sport i zaljubila u njega. Braća su kasnije prestala baviti taekwondoom, a ona je nizala uspjehe.

– Vjerujem da mogu postići velike stvari. Naprijed me tjera onaj osjećaj kada osvojim medalju. Sjetim se kako sam uživala u tom trenutku. Kao da sam na vrhu svijeta i da sve mogu. I nikad se ne smijem opustiti, jer brzo dolaze nova natjecanja i novi izazovu. Natjecat ću se dok god budem mogla – priča nam mlada Kristina.

Ove godine postala je seniorka.

– Sada me čekaju malo teža i ozbiljnija natjecanja. Prva na redu su Turkish open, Svjetsko prvenstvo klubova i Seniorsko prvenstvo Hrvatske.

Da bi se kvalificirala na OI 2020. godine…

– Moram još puno raditi, jer u Hrvatskoj već ima dosta djevojaka koje su u mojoj kategoriji osvojile dosta bodova, što im daje prednost. Naravno da mi je cilj nastupiti u Tokiju, ali bit će teško doći u tu poziciju. No, zato na OI 2024. sigurno idem – kaže nam.

Voli motivirati ljude oko sebe i veli da je dobra prijateljica.

– Svoje prijatelje uvijek guram naprijed. Savjetujem ih kad se osjećaju loše i pokažem im da nije sve crno kao što im se čini, te da moramo biti optimistični.

Pohađa četvrti razred Ekonomske škole u Splitu.

– U školi sam dobra. Trudim se, iako zbog sportskih obveza ponekad ne uspijem ispoštovati dogovor s nastavnikom za odgovaranje.

Uskoro će morati izabrati na kojem će fakultetu nastaviti školovanje i misli se između Ekonomskog fakulteta i DIF-a.

– Ne mogu se odlučiti. Želim krenuti u ekonomske vode, ali sam cijeli život u sportu, pa bi bilo logično da nastavim tim putem.

Sportu treba dati više

Ističe da treba puno učiniti za splitski sport.

– Djecu treba više poticati na bavljenje sportom, jer su previše pred računalima i takvim ponašanjem uništavaju svoje zdravlje. Željela bi osigurati da se svi mladi mogu baviti sportom, neovisno o mogućnostima svojih roditelja.

– Naime, nemaju sve škole sportske dvorane i sportsku opremu. Iz moje škole, npr., na tjelesni idemo u Turističku školu. Treba osigurati medicinske lopte, utege… Svi moraju imati jednake početne šanse za uspjeh - naglašava Kristina i poručuje gradskim ocima na naprave nešto po tom pitanju.

– Bolje bi im bilo da se ti problemi riješe što prije – veli uspješna sportašica.

U slobodno vrijeme voli ići u kino, najdraži su joj kriminalistički filmovi.

Ima momka koji nije iz sporta, ali za njega kaže da razumije njene obveze, što uz školu dva puta na dan ide na trening.

– Ništa mi nije problem jer sam organizirana. U to sam se “ušemila” još kao 12-godišnjakinja kada sam počela ozbiljnije trenirati.

Zbog ljepote i manekenskog stasa (visoka je 180 centimetara) kontaktiraju je modni fotografi. Dodaje da joj prijatelji, a ponekada čak i nastavnici, kažu da bi bila izvrstan model i šesto je nazivaju manekenkom.

Ona na to kaže:

– Ništa od toga. Za modeling nemam vremena.