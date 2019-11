Liječnik Reala na neobičan način hrabrio igrače: suparnike iz Barcelone nazvao 'bandom štakora'

Rivalitet između Real Madrida i Barcelone poznat je i praćen diljem cijelog svijeta i to bez obzira o kojem je sportu riječ. Proteklog tjedna u Euroligi svjedočili smo odličnom susretu između dva velikana, u kojem je domaći Real, u utakmici punoj uzbuđenja, odnio pobjedu 86:76, te tako nanio tek drugi poraz ove sezone supermoćnoj Barceloni.



No nešto nesvakidašnje se dogodilo tijekom poluvremena u svlačionici 'kraljevskog kluba'. Kako bi ohrabrio i dodatno motivirao igrače Reala, liječnik Miguel Angel Lopez u jednom je trenutku nazvao igrače Barcelone "bandom štakora”.



Ugledni sportski list Marca došao je u posjed sporne snimke, te je objavio, a Euroliga je promptno kaznila liječnika Reala - osobno s 15.000 eura kazne, a i sam klub s 4.000 eura poradi neprimjerenog ponašanja njihovog zaposlenika.

Morali su vjerojatno u Realu biti oprezniji, s obzirom na to da je Euroliga organizacija sa sjedištem u Barceloni, te bi ista mogla biti malo osjetljivija kad je u pitanju momčad iz "njihovog" grada.