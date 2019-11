Split sutra u Nikšiću gostuje oslabljen, ali optimizam ne napušta trenera i igrače: 'Mi smo odlična ekipa, trebalo je vremena da se sve posloži jer je došlo dosta novih igrača'

Put do eventualne prve gostujuće pobjede u ovosezonskoj ABA ligi košarkaše Splita vodi preko Sutjeske. Međutim, sastav trenera Ante Grgurevića sutra će se boriti oslabljen (19 sati). U svojoj trećoj utakmici u samo šest dana u kadru "žutih" u Nikšiću neće biti Mate Kalajžića zbog ozljede te Tomislava Gabrića zbog smrtnog slučaja u obitelji.

- Sutjeska je kvalitetna i iskusna momčad, s odličnim šuterima. Moramo im smanjiti postotak šuta. Naravno, to bez dobre obrane i pravog pristupa neće biti moguće, to je prva stvar koju moramo napraviti. Žalim što je Matu zadesila ozljeda, nadamo se njegovom brzom povratku. A na to što nećemo biti kompletni i zbog drugih stvari ne možemo utjecati. Idemo hrabro, od momaka koji su u sastavu želim pravi pristup i onda sa svakim možemo igrati - kazao je Grgurević.

Splićani će pokušati popraviti kiks s Gripa protiv Borca. Uz izostanke spomenute dvojice igrača vanjske linije trebat će Splitu učinak Tonija Perkovića sličan onom iz susreta protiv Alkara u domaćem prvenstvu. Tada je zabio 15 koševa te imao devet skokova i sedam asistencija.

- Imamo gorak okus još od poraza protiv Borca. Sad smo se digli protiv Alkara, nadam se pobjedi. U posljednje vrijeme rastemo. Mi smo odlična ekipa, trebalo je vremena da se sve posloži jer je došlo dosta novih igrača - rekao je Perković.