'Ne pretjerujem, sve je kao iz bajke': jedan od najboljih košarkaša svih vremena oduševljen našom zemljom, domaćin u Zadru bio je naš proslavljeni reprezentativac

On je jedan od najvećih svih vremena, dvostruki osvajač prstena NBA prvaka, savršene igračke elegancije, razorne snage, nezaustavljivog napada. Zbog završene vojne akademije i besprijekornih ocjena zvali su ga Admiral, a kad se udružio u tandem s Timom Duncanom ušao je u legendu kao je jedan od “nebodera blizanaca” (Twin Towers).

On je David Robinson, 54-godišnji bivši centar San Antonio Spursa, u kojima je proveo čitavu karijeru. Ujedno je i član prve petorke onog prvog i jedinog, pravog američkog Dream Teama iz Barcelone 1992. godine. Profesionalnu karijeru je počeo 1987. kao prvi izbor na draftu “Mamuza iz San Antonia”, ali je prvi put u crno-bijelom dresu zaigrao tek dvije godine kasnije, 1989., jer je kao pravi vojnik htio odraditi svoj dug prema američkoj mornarici koju su služili njegov djed, otac i brat.

Bio je jedan od najboljih učenika sveučilišta U.S. Naval Academy, na parketu uvijek korektan, uzoran, srčan i borben do zadnje kapi znoja. To je David Robinson, nositelj titula najboljeg početnika NBA lige, najboljeg strijelca, najboljeg obrambenog igrača, najkorisnijeg igrača, deseterostrukog sudionika All Star susreta, sportske osobe godine u Sjedinjenim Američkim Državama...

Zadrov šal oko vrata

- Evo ti Stojko šeće Kalelargom u društvu Davida Robinsona! – dobili smo prvu dojavu i nismo mogli vjerovati da je to moguće, da je tijekom svog kratkog boravka u Hrvatskoj Admiral odlučio posjetiti Zadar.

Krenula je potraga gradskim ulicama i ubrzo ga pronalazimo u dubokom hladu Perivoja kraljice Jelene, u društvu svoja tri sina i supruge, a ulogu domaćina ima Stojko Vranković, bivši košarkaš Zadra, naš proslavljeni reprezentativac i NBA-a igrač, a danas predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza. Dok vodička upoznaje Robinsona s prošlošću zadarske Foše, skupini se priključuje Krešimir Butić, voditelj Muzeja zadarske košarke u osnivanju, i Zdenka Zrilić, sportska poduzetnica i organizatorica Zadar Basketball Tournamenta.

Vrankovića podsjećamo na novinarski susret prije dvadesetak godina u San Pedru, kad je tek prešao iz hladne Minnesote u Los Angeles zamijenivši Timberwolvese za Clipperse, a razgovor smo vodili u njegovoj rezidenciji na Palos Verdes, gdje je tada živio s obitelji. Stojko nam objašnjava da Robinsonom neće moći izdvojiti pola sata za naš intervju, ali ćemo moći dobiti nekoliko izjava.

- Hrvatska je prekrasna zemlja. Prvi sam put ovdje i uživam u vašem lijepom gradu i obali – bile su prve riječi Robinsona za Slobodnu Dalmaciju nakon što mu je Butić stavio oko vrata plavi šal KK Zadar i poklonio ručno izrađeni kameni suvenir u obliku crkve sv. Donata.

Robinson je u Zadar stigao velikim brodom za kružna putovanja. Nakon obilaska Kotora i Dubrovnika, u poslijepodnevnim satima put je nastavio prema Veneciji. Prije našeg susreta obišao je zadarske znamenitosti, antički Forum, crkvu Sv. Donata te zbirku Stalne izložbe crkvene umjetnosti unutar benediktinskog samostana Sv. Marije, poznatiju kao zbirku zadarskog zlata i srebra.

Prijateljuju im i sinovi

- Mi se znamo još iz igračkih dana, kad smo igrali na suprotnim stranama, ali prijatelji smo postali zahvaljujući našim sinovima. Oni oboje studiraju na sveučilištu Duke, tako smo naše poznanstvo pretvorili u prijateljstvo – govori nam Vranković.

Jedan uz drugog, David i Stojko, izgledaju kao dva gorostasa. Stojko nešto viši od 216 centimetara visokog Robinsona koji je za vrijeme igračke karijere plijenio pažnju besprijekornom atletskom građom i velikim mišićima.

Kao centar bio je nezaustavljiv, rušio je rekorde, pomicao granice, silovito zakucavao, ispisujući tako sportsku povijest San Antonio Spursa u kojima je proveo svih 14 godina svoje fenomenalne profesionalne karijere. Jedan je od rijetkih u povijesti košarke koji je uspio zabiti više od 70 koševa na jednoj utakmici. Točnije, 71 koš baš Stojkovim Clippersima...

- Prvi put sam u vašem gradu, ali nisam prvi put u Europi i na ovim prostorima – kaže nam Robinson, koji je kao član američke reprezentacije osvojio titulu prvaka svijeta 1986. u Španjolskoj. Potom je na Olimpijadi u Seulu uzeo broncu, da bi Olimpijsko zlato osvojio u Barceloni 1992. (s Jordanom, Birdom, Magicom, Barkleyem, Drexlerom, Ewingom, Pippenom...) i Atlanti 1996. godine.

- Bio sam na ovim prostorima prije 25-30 godina. Tada je to još bila Jugoslavija, a obišao sam Beograd, Tuzlu i još neke gradove kojih se sad ne mogu sjetiti. Ali na moru nisam bio – nasmijao se Robinson.

Na putu od Kotora do Zadra oduševio se našim otocima i morskim kanalima. Kaže da takvu prirodu nije imao prilike dosad nigdje vidjeti.

- Nemojte misliti da pretjerujem, stvarno je prekrasno. Sve izgleda kao iz bajke, samo je jako, jako vruće... – udahne Robinson pokazujući na svoju “mokru” majicu i činjenicu da je u hladu više od 35 stupnjeva.

- Veliko mi je zadovoljstvo da sam tu sa svojim prijateljem Stojkom. Naši sinovi su zajedno studirali na koledžu i tako je naše poznanstvo sa sportskog terena preraslo u prijateljstvo – naglasio je.

- Put nastavljamo u poslijepodnevnim satima prema Veneciji. Ovdje ćemo ostati na ručku i druženju sa Stojkom. Naše vrijeme u košarci je prošlo, ali vidim da imamo svugdje prijatelje – kazao nam je Robinson aludirajući na činjenicu da ga brojni ljubitelji košarke još uvijek lako prepoznaju na ulici, pa tako i u Hrvatskoj, i žele se fotografirati s njim ili Stojkom.

- Nažalost, moramo uskoro ići, ali siguran sam, ponovno ću doći u Hrvatsku – poručio je na odlasku iz Zadra jedan od najboljih košarkaša svih vremena.