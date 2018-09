Prvi dojmovi stanara Hall of Famea: Bija san pun emocija, ali izdrža san. Ka’ da san gleda neki film, ka’ da se to ne događa meni

Kada su se nakon velike večeri za splitsku i hrvatsku košarku napokon suze iz očiju malo povukle, kako kod Dina Rađe tako i kod supruge Viktorije, djece, prijatelja koji su na licu mjesta s njim u Springfieldu pokraj njegovog Bostona svjedočili njegovom primanju u "Basketball Hall of Fame", opet smo ga malo povukli za jezik. I izazvali novu lavinu emocija. Bila je to utakmica koju u ovoj prilici novi "Hall of Famer" nije mogao niti ju je pokušao dobiti. Jer unaprijed je bila izgubljena.

Nakon što je doživio čast koju su prije njega doživjela samo trojica Hrvata, tek sedam Europljana ukupno, a prije nove (ne)prospavane noći jer svečanost se održavala u noći s petka na subotu po hrvatskom vremenu, nije Rađi bilo nimalo teško u tom miksu obveza i emocija odvojiti malo vremena da nam predoči što mu je sve prolazilo kroz glavu u večeri koja će zlatnim slovima biti upisana u povijest hrvatske košarke.

- Generalno, oba dana bilo je jako puno događanja i bilo je jako emotivno (nap.a. večer prije svečanosti uvrštanja u "Hall of Fame", svi počasnici imaju svečanu večeru s članovima "Kuće slavnih"). Ne samo što se tiče mene, nego i svih drugih priča koje sam sluša od drugih ljudi. Svi su mi rekli, možeš ti prethodno odigrat milijon utakmica, ovakvih ili onakvih, ali kada dođeš na jedan ovakav "stage" za šta se nisi nikad priprema u životu, onda te emocije puknu. A ja sam takav, emotivac sam uvik bija. Naravno da sam podlega pod emocije – pričao je Rađa.

Otvorio je dušu i kazao kako još uvijek kao da ne vjeruje, nije svjestan što se to dogodilo, kakva mu je čast ukazana.

- Nevjerojatan je "feeling". Ka' da gledam neki film, ka' da se to ne događa meni. Jučer sam se diga u šest ujutro i do ponoći sam se tri-četiri puta presvuka iz odijela u kratke gaće, iz kratkih gaća u odijelo. I tako stalno. U ponoć kad sam lega mrtav umoran i umisto da "umrem" ja sam vrtija film od čitavog dana jer mi je sve to djelovalo nekako nerealno. I onda ne moš spavat. I noćas sam doša u dvi ure. Pa se opet diga u šest. Puno je tu prijatelja, ljudi, puno stvari imaš obavit. Tija bi sa svima sist. Došli su neki ljudi iz Splita, Zagreba, Bostona, New Yorka, Phoenixa... Sa svima bi tija provest neko vrime, svima bi se tija zahvalit što su došli. Jedva čekam doć doma i naspavat se – nije se libio priznati.

Pokojni Ivica Hlevnjak Bukle rekao je kako su emocije vrlo zajebana stvar. Pribojavao si se toga, govorio si samo se nadam da neću puknit kada dođe vrijeme govora na pozornici?

- Mislim da sam dosta dobro izdrža. Uvik dođe taj neki momenat, ali dobro, završilo je.

U svom govoru si se zahvalio svima od familije, suigrača, trenera, do čistačica. Ali posebno momcima iz Adriatica koji su te za ovo veliko priznanje predložili bez tvog znanja. Nije te predložio ni HKS, ni KK Split...?

- Kad sam mora napisat govor, složija sam ga u tri minute. Mislim da je ta prva reakcija uvik najbolja. Sve ove zahvale šta pišem na facebooku, napišem u dvi minute. I sam govor mi je izaša iz glave začas. Naravno, imaš neko vremensko ograničenje u govoru di ne možeš sve spomenit, moraš nekoga priskočit. To pokušavam priko facea ispravit – rekao je Rađa koji je posljednjih dana pred primanje u "Kuću slavnih" imao mnogo super zanimljivih postova na facebooku, mahom zahvale onima bez kojih na koncu ne bi završio tu.

Mogao si birati koji će te igrač uvesti u "Hall of Fame". Kod tvoje djece bilo je malo dileme, ali ti si se odlučio za legendarnog Larry Birda iz tvog Bostona.

- Klinci su tili Shaquillea O'Neala, a meni je nekako taj Boston osta u srcu. S Larryjem sam ima priliku trenirat, upoznat ga malo pobliže. Uvik mi je to bila želja. Prista je odma iz prve, nije razmišljao. Ispalo je odlično.

S tobom su ušli i drugi velikani, Ray Allen, Grant Hill, Steve Nash, Maurice Cheeks... Bio je to organizacijski gledano spektakl u maniri Oscara, Hollywooda?

- Takav je običaj ovdje. Meni je velika čast što sam se naša u takvoj grupi ljudi, šta sam skupa s njima, s ljudima tog kalibra uša u povijest. Veće mi je zadovoljstvo šta su i moji mogli doći u doticaj s takvim veličinama, igračima protiv kojih sam igra. Među igračima uvik postoji obostrano poštovanje. Nikome od njih nije bilo teško se ni slikat s mojim prijateljima.

Bila su tu i supruga, djeca. Bez njihove potpore ne bi bilo ničega.

- Sve u životu kreće od kuće, i ljubav i odgoj. Meni su oni najveća ljubav i emocija. Moj život bez njih bi bija ništa, bez obzira na karijeru.

Još je jedan čovjek kojem je sigurno tu mjesto – Toni Kukoč. To Rađa nikada ne zaboravlja spomenuti. I u govoru si ga spomenuo kao svoju "košarkašku srodnu dušu".

- Stalno razmišljaš prošlih dana o tome. Znaš da si ostavija traga u košarkaškom svijetu, ali hipotetski razmišljaš o toj nekoj mogućnost. Toni i Dino, Dino i Toni, to je kombinacija koja je uvik išla zajedno. Volija bi da smo mogli uć zajedno, ali nadam se da će uć dogodine pa da ćemo moć zajedno proslaviti i njegov ulazak – poručio je Rađa.

Dvije kravate za svečanost Rađa se na svečanosti primanja u "Hall of Fame" pojavio u kravati sa hrvatskom šahovnicom. U kravati sa crveno-bijelim kockicama Rađa je izišao na pozornicu i obratio se prisutnima te tv i internetskom auditoriju koji se mjerio u desecima pa i stotinama milijuna. Zanimljivo je kako su na svečanosti s kravatama s istim kockastim uzorkom, leptir mašnama s crevno-bijelim kockicama stigli i njegovi sinovi Duje, Roko i Niko. Večer ranije, na svečanu večeru s ostalim počasnicima i članovima "Hall of Famea" Rađa je stigao u službenom odijelu, ali s kravatom Hajduka.