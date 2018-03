Nakon rušenja na parketu, stravičnih scena i drame u bolnici preminuo mladi košarkaš

Nove tužne vijesti stižu iz SAD-a. Američki 26-godišnji košarkaš Grand Rapids Drivea, Zeke Upshaw, momčadi koja se natječe u razvojnoj NBA G ligi, preminuo je u bolnici, nakon srčanog udara kojeg je doživio nepunu minutu prije kraja subotnje utakmice protiv Long Island Netsa.

Upshaw je nakon hitno prebačen u bolnicu u gradiću Grand Rapidsu (Michigan) gdje su se liječnici dva dana borili za njegov život, ali u ponedjeljak navečer sitgla je najgora vijest koju je potvrdio i klub, objavivši priopćenje njegove majke Jewel Upshaw.

"Nakon kontinuiranih napora liječničkog tima u bolnici Spectrum Health, Zeke je preminuo u 11.16 u ponedjeljak. Hvala obitelji, prijateljima, trenerima, navijačima na njihovim molitvama tijekom ovog teškog razdoblja".

Upshawu je ovo bila druga sezona igranja za Grand Rapidse, klub koji je inače filijala Detroit Pistonsa.

