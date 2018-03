Ružne scene obilježile su dalmatinski košarkaški derbi na Gripama između Splita i Zadra. Umjesto da pričamo o briljantnoj izvedbi zadarskih košarkaša, u središte zbivanja dospio je kaos koji je nastao sedam minuta i dvije sekunde prije kraja utakmice.

Zadar je tada već bio riješio pitanje pobjednika, vodio je 95:64. Sve je upućivalo na mirnu završnicu do tada mirne i korektne utakmice, a onda je zaiskrilo između domaćeg igrača Pavle Marčinkovića, inače Zadranina, i gostujućeg Amerikanca Prestona Knowlesa.

Na prvu je izgledalo bezazleno, kao obično „koškanje“, a onda su među njima dvojicom počele letjeti šake. Situaciju je pokušao smiriti mladi igrač Splita Mate Kalajžić, a na kraju je „popio“ šaku u glavu od Knowlesa. Klasični nokaut.

- Došao sam smiriti situaciju i odvojiti ih, a onda mi je doletjela šaka u glavu. Totalno nepotrebno. Žao mi je što mi glava nije „pukla“ malo jače, možda bi tad Knowles bio kažnjen sve do doigravanja – kazao nam je poslije utakmice mladi Omišanin, šokiran odgovorom Zadrova Amerikanca.

- Nisam išao s borbenim stavom prema njemu, nego razdvajati. Da sam se krenuo potući s njim, možda bi me „ugasio“ na 20 minuta. Ovako me samo „poškakljao“. Srećom, uhvatio me više po vratu, nego po licu. Evo, tu mi je ostao trag – rekao je Kalajžić pokazujući na bradu.

Kalajžić se digao s parketa i poželio se obračunati s Knowlesom, ali je u međuvremenu nastala tolika gužva da se jednostavno nije mogao probiti do njega.

- Ma, vidio sam krv na bradi pa sam malo „poludio“, ali sve je dobro završilo. Da me pogodio koji centimetar gore, tko zna što bi bilo. Vladović, Bašić i Brzoja su me smirili. Rekli su mi da ne budem „indijanac“. Ovo nikad nisam doživio, ni na ulici. Žao mi je što se to dogodilo u našoj dvorani i još na televiziji... – zaključio je Kalajžić.

U sekundi je nastao opći metež i malo je nedostajalo da se sve pretvori u masovnu tučnjavu poput one prije deset godina kada su na utakmici Split – Cibona na Gripama glavni akteri bili Amerikanac Rawle Marshall i Splitov Siniša Štemberger. Tada je bilo i krvi, uključila se i policija, dok sinoć stvari ipak nisu eskalirale do te mjere. Na sreću.

Pripadnici zadarskog Tornada, njih oko 150, počeli su skandirati „USA, USA“, na što je ostatak dvorane uzvratio gromoglasnim zvižducima. Sreća je u nesreći što dvorana nije bila puna do kraja inače bi i na tribinama možda došlo do sukoba domaćih i gostujućih navijača. Tornado je upalio i bengalku pa se i dim ubrzo proširio dvoranom i otežao disanje...

Nakon desetak minuta sudačkog „vijećanja“ isključeno je šest igrača Splita i osam Zadra pa se do kraja utakmice igralo četiri na četiri. Filipović, Kalajžić, Katura i Špaleta protiv Bašića, Vukovića, Kraljevića i Brzoje. A na klupi samo treneri Ivica Skelin i Aramis Naglić jer su i njihovi pomoćnici također poslani u svlačionicu. Nadrealna situacija.

Tako je, nažalost, u sjeni ostala fenomenalna napadačka partija Zadra uz čak 71 posto šuta iz igre. Trica mu je bila sjajna, 14 od 22, s tim da je otvorio sa 7/7. Prvo je „žute“ punio Gray, a nastavili su Krajina, Ivanov, Knowles... Pokazala se razlika u kvaliteti i koliko Zadru znači igrati iz tjedna u tjedan protiv Cedevite, Partizana, Zvezde, Budućnosti, Cibone i ostalih ABA ligaša.

Ivica Skelin, trener Splita:

- Ovo je bilo nepotrebno. Utakmica je bila mirna. Zadar je zasluženo pobijedio, dominirao je od početka. Pokazao je kvalitetu i nivo više u odnosu na nas. On igra u većem ritmu i spreman je na jače napore. Nedostajala nam je obrana. Ne možemo pobijediti sa 120 primljenih koševa.

Aramis Naglić, trener Zadra:

- Žao mi je što je ovako završilo, pogotovo jer je utakmica bila u televizijskom prijenosu, no i to se događa. To su emocije. Knowles je eksplozivan i odmah je odgovorio. Rekao je da se osjetio napadnutim. Ispitat ćemo što se sve dogodilo. Što se utakmice tiče, odigrali smo sjajno i rano prelomili odlučili pitanje pobjednika.

Pavle Marčinković kratko nam je dao svoje viđenje incidenta s Knowlesom:

- Sigurno nisam trebao ulaziti s njim u raspravu i guranje, ali nisam mislio da će moje odgurivanje shvatiti kao poziv na tučnjavu. Na kraju je Mate ni kriv ni dužan dobio udarac.