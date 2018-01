Osmi double-double ove sezone: Šarić oduševio protiv Chicago Bullsa

Hrvatski košarkaš Dario Šarić bio je sjajan u pobjedi Philadelphia 76ersa od 115-102 nad Chicago Bullsima, a u srazu Indiana Pacersa Bojana Bogdanovića i Phoenix Sunsa Dragana Bendera sa 116-101 bolji su bili Pacersi.

Šarić je odigrao još jednu sjajnu utakmicu, upisao je svoj osmi double double ove sezone sa 21 košem, deset skokova (šut iz igre 6/9, trice 4/5) te dvije asistencije i jednom ukradenom loptom.

Šariću je ovo deveta utakmica u kojoj je prešao 20 koševa. Najučinkovitiji kod Philadelphije bio je Joel Embiid koji je ubacio 22 koša, dok je odličan bio Ben Simmons sa 19 koševa, 17 skokova i 14 asistencija.

