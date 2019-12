Marko Livaja: Nadam se da ću zaigrati za Hajduk, hvata me nostalgija

Splitska publika Marka Livaju nije imala baš priliku gledati uživo na velikom terenu, rano se iz Hajduka otisnuo u inozemstvo, u Inter, već sa 16 godina.

No, iz godine u godinu u ovo vrijeme briljira na malom balunu. Redovni je sudionik humanitarnog turnira “Četiri kafića”. Ove godine na Gripama je igrao za Vanillu.

- Ovo mi je jedanaest nastup, počeo sam sa šesnaest godina. Nisam u prvenstvu u kojem se oko Božića igra, pa mogu dolaziti – priča nam nogometaš AEK-a. Atenskom klubu ne ide kao u sezoni 2017/18 kada je s Livajom osvojio titulu, prvu nakon 24 godine. Poslije 16 kola kaska za liderom i braniteljem naslova PAOK-om 12 bodova.

- Zaostajemo za PAOK-om i Olympiacosom koji mnogo ulažu u momčad. No, na dobrom smo putu. Imamo dosta novih igrača i treba nam vremena da se to sve uštima – kazao je Livaja koji je nedavno za trenera dobio Massima Carreru, bivšeg pomoćnika Antonija Contea u Juventusu i Italiji.

Četiri gola zabio si u prvenstvu, još tri u kvalifikacijama Europske lige?

- To je okej. Možda sam mogao više, ali uglavnom ne igram čistog napadača nego lijevo krilo ili desetku. Doći će to samo od sebe.

Dvije i pol godine si u Grčkoj?

- Osvojio sam prvenstvo, igrao dva finala kupa. Sretan sam, ljudi me poštuju. Super mi je tamo.

Pratiš li Hajduk?

- Drugo mjesto je velik pomak, jer proteklih godina u ovo vrijeme bilo je već 25 bodova zaostatka. Dovedeni su neki kvalitetni igrači. Nadam se da će Tudor Hajduku dati još dimenziju više. Tudor i Stanić su igrali u velikim klubovima, imaju iskustva i sigurno mogu pomoći.

Vidiš li se opet u Hajduku?

- Imam još godinu i pol dana ugovora pa ćemo vidjeti. Nadam se da ću jednog dana zaigrati za Hajduk. Nije to daleko. Imam 26 godina, ali već sam deset godina vani. Kako sam stariji, hvata me nostalgija. Volim doći kući, a što duže ostanem najradije se ne bih vratio. No, profesionalac sam. I obitelj je sa mnom u Grčkoj. Mala već ide u vrtić, počela je pričati grčki.

Znači, već ti je vrijeme da se vratiš?

- Ha, ha, ha... Nadam se da ću se vratiti dok ne krene u školu. Sada joj je tri i pol godine. Možda da odigram vani još dvije i pol ili tri i pol godine.

Onda bi Hajduk na tebe mogao računati u tvojoj punoj igračkoj snazi?

- Da, može sigurno – Livajin je plan.

Reprezentacija?

- Pozivan sam protiv Portugala, Engleske... i to mi je bila velika čast. Tad sam s AEK-om igrao Ligu prvaka. Teško se izboriti za mjesto kada imamo 30-40 igrača iz dobrih klubova i liga. Znam da grčka liga nije toliko popraćena kod nas, ali tamo se igra jako kvalitetan nogomet, klubovi su organiziraniji od mnogih u Europi. Samo što je to sve malo divlje, kao i kod nas.

Nadaš li se mjestu na Euru?

- Sigurno, ima još dosta utakmica. Počnem li zabijati više, možda ću se naći na širem spisku. No, ne opterećujem se time. Nisam klasična špica, devetka koja stoji u 16 metara, uvijek sam bio polušpica. Hrvatska igra s čistom devetkom. Razumijem to i nema baš nikakve ljutnje.

U HNL-u se na proljeće uvodi VAR, u Grčkoj je već uveden i bilo je svega?

- Imamo jednu kameru i nije kao u Engleskoj da se vidi i ako si milimetar u zaleđu. Ako nije dobar kut kamera može zavarati. Kada je ruka uz tijelo nekad sviraju penal, nekad ne. Kako kome paše. Ako gubi neki veliki klub svirat će ruku. Dosta grešaka ima i s VAR-om. Dosta se i vremena gubi, sjecka se igra. Svaka situacija gleda se na VAR i na to se potroši tri-četiri minute. Teško je odlučiti kada se gleda samo iz kuta jedne kamere. A više kamera bi bilo mnogo skuplje.

Internetom se proširila snimka kako suci u VAR sobi jedu pizzu?

- Ne znam što da kažem. Nisam siguran da ikoga ima u toj sobi ha, ha, ha. Igrali smo finale kupa protiv PAOK-a. Čistu ruku je sudac gledao na VAR i rekao da nije ruka. Dosta je problema s VAR-om, pa time i sucima. Četiri-pet ih je suspendirano, neki drugi ne žele suditi... U Grčkoj je uvijek zanimljivo! Ja nisam za VAR. Nema više gušta. Protiv PAOK-a smo igrali 2:2, a tri gola su poništili. Slaviš, delirij, a onda ponište gol zbog centimetra zaleđa.