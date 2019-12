Legendarni Vatreni konačno je stigao u Hajduk: evo što je Stanić rekao o budućnosti Hajduka, kakvog trenera će tražiti, a otkrio je i zašto je inzistirao na Kepčiji

Na Poljudu je Hajduk predstavio novog savjetnika za sportsku politiku predsjednika Uprave Marija Stanića te novog sportskog direktora Ivan Kepčiju.

- Turbulentna polusezona je završila bolje nego je počela, prvenstveno zahvaljujući radu svih ljudi u klubu. U ovoj polusezoni napravili smo ipak značajan pomak u kadrovskom jačanju kluba. U tom smislu prije svega mislim na angažman Bore Primorca na mjestu voditelja Akademije. Još jedan pokazatelj kako se u budućnosti želimo osloniti što više na naš kadar je i što smo danas potpisali profesionalne ugovore s našim mladim igračima Marijom Vuškovićem i Dinom Skorupom. Ta filozofija oslanjanja na vlastitu dicu vidjet će se i kroz naša kadrovska pojačanja. Kombinaciju koju čine Mario i Ivan vidim kao dugoročno rješenje po pitanju sportske politike kluba - rekao je u uvodu predsjednik Uprave Hajduka Marin Brbić.

Potom je riječ dobio Stanić.

- Hvala predsjedniku i Hajduku na ukazanom povjrenju. Ovo je velika privilegija i čast. Imamo jasnu viziju koja se poklapa s predsjednikovom. Osobno sam u više navrata dijagnosticirao da je Hajduk na nekakvoj vrsti prekretnice, ili će se nastaviti okretati tržištu, ili će se okrenuti sebi. Volio bih biti dio Hajduka koji ne prati nogometnu modu, nego je stvara. Ima tu i neke simbolike, malo vas zna da sam ja na ovom stadionu i debitirao kao igrač. Nije nimalo lako biti igrač Hajduka. Put od raja do pakla je kratak, ne postoji ovdje čistilište – kazao je Stanić.

U uvodu se sedmoj sili obratio i Kepčija.

- Velika mi je čast biti ovdje. Privlegija je biti dio ovakvog kluba. Nadam se da ću zajedno s Marijom biti taj koji će pomoći u podizanju kvalitete svih sportskih segmenata kluba. Ne volim puno pričati, više volim raditi. Nadam se da će se po tom radu suditi djelovanje sviju nas - rekao je novi sportski direktor Kepčija.

Brbić je potom odgovorio na pitanje o izboru Stanića.

- Već mjeseci i pol smo bez sportskog direktora. Marija poznam od prije, bio mi je prva ideja. Naravno da je trebalo vremena da opipamo njegovu viziju. Trebamo biti otvoreni i reći da smo razgovarali i s drugima. No, moj je izbor Mario i s njim Ivan – kazao je Brbić.

Stanić je potom na pitanje o Buriću pojasnio kako još nema odluke o treneru.

- Prije nego što čujemo njegovu stranu priče nećemo donijeti nikakvu odluku. Odluke neće biti ishitrene, one se moraju donositi po nekoj široj slici, a ne po segmentima.

Konstataciju da su obojica ipak dinamovci koji dolaze raditi u Hajduk komentirali su Stanić i Kepčija.

- Dinamo je bio jedna etapa u mom životu, ta stranica i poglavlje je završeno. Bio sam i u Chelseaju, Parmi, Želji... Naša ideja je da se ne zamaramo Dinamom, mi se trebamo okrenuti nama samima. To je naša vizija – kazao je Stanić.

- Bila je privilegija biti dio Dinamove škole, nadam se da ću ta iskustva prenijeti i na Hajduk – dodao je Kepčija.

Kakva je vaša projekcija kako učiniti Hajduk konkurentijim, recimo da ne ispada od momčadi kao što je Gzira u Europi?

- Sve je to proces. Nisam ni ja kao igrač do Liga petice došao preko noći. U tom procesu postoje određene odluke koje se donose pravovremeno. Bazirat ćemo se onom izvornome, temeljima Hajduka, našoj djeci. Nećemo kupovati, fokus je naš naš omladinski pogon. Ako se može kupiti nešto kvalitetno da, ali oslonit ćemo se našu djecu – rekao je Stanić.

Klub nema sportsku strategiju?

- Ne bih rekao da je nema, nego se klub po tom pitanju vrti u krug. Ako je prvi korak u krivom smjeru, onda je suludo očekivati da će i završetak puta biti sretan – kazao je Stanić.

Ubacio se Brbić pojašnjenjem vezano za strategiju.

- Već dva mjeseca tvrtka Deloitte radi na tome. Do polovice sljedeće godine kompletna strategija će biti donešena. Tu očekujemo veliku potporu od naših novih ljudi – pojasnio je prvi čovjek kluba.

Kako su razdvojena vaša zaduženja, tko će odlučivati treneru?

- Stvari su jasne. Predsjednik odlučuje, mi smo tu dio tima. Mi ne preuzimamo Hajduk kao što se pisalo, došli smo ovdje biti dio Hajduka. Želimo ostaviti tu trag. Za to će trebati vremena, strpljenja, povjerenja. Mogu dati samo garanciju da ćemo dati maksimum. Imao sam i ja loših utakmica kada sam počinjao igrati, ali je netko stao iz mene. Bilo je tu kvalitetnih ljudi i prije, ali možda nitko nije stao iza njih. Svaki lanac je jak koliko je jaka njegova najslabija karika – rekao je Stanić.

Stanić je potom pojasnio zašto je inzistirao na Kepčiji.

- Istina je da sam inzistirao na Ivanu. Prva ideja je bila da budem sportski direktor. Odabrao sam čovjeka za kojeg znam da može, kvalitetu. Kada idete u borbu, onda idete s pravim ljudima. On je u toj branši puno kvalitetniji od mene – naglasio je Stanić.

Uključio se Brbić.

- I ja sam u početku bio dosta skeptičan kada je Mario inzistirao na gospodinu Kepčiji, ali kada sam ga upoznao i ja sam postao uvjeren da je on pravi čovjek za nas.

Poznati ste i po vašem vrlo kritičnom odnosu prema HNS-u? Sada će se ovdje ipak netko drugi više baviti time? Opet se dosta prašine diglo imenovanjem Zorana Mamića u Komisiju za profesionalni nogomet?

- Sve je to dio jedne priče koja je izuzetno dugačka, koja je postavljena na krivim temeljima, nakaradnosti. Trenutno se ne želim baviti HNS-om, ali ne možemo pobjeći od toga da je Hajduk dio HNS-a. Ti nekakvi novi vjetrovi koji pušu iz HNS-a su dokaz da se tamo ništa nije promijenilo. Imam uvijek svoj stav, od toga neću pobjeći. Ima jako puno loših stvari unutar HNS-a, od upletanja politike, mistifikacije, centralizacije. Meni je nogomet u životu sve dao. Ako ništa drugo smatram da se društvo može mijenjati na nogomet – kazao je Stanić.

Dosad je sportski direktor uglavnom bio direktor izvoza. A tražile su se pametnije kupnje, bez puno sredstava? Je li ova momčad dobro izbalansirana? Fali napadača, kreativnih veznjaka, ima viška stopera...?

- Pratim Hajduk već godinama, ali bilo bi neozbiljno da sada donosim neke procjene. Uvijek je težak posao naći balans kako promovirati mlade, ne zatvarati im put, a opet imati rezultat. Pokušat ću sustavnim radom to uspjeti. Za konkretne stvari oko prve momčadi trebat će neke dublje analize. Posao svakog sportskog direktora je da izvaže između svih tih komponenti. Prvo moramo vidjeti koja su unutarnja rješenja – kazao je Kepčija.

Koliko je dugo u vama sazrijevala odluka o dolasku u Hajduk?

- Nije išlo preko noći. Bilo je kontakata s Hajdukom još iz vremena predsjednika Maleša, ali ja jednostavno tada nisam bio dovoljno zreo. Sada kada slušate druge, glavni odgovor je "a šta ti to treba". Glas srca poručuje mi – zašto ne. Sazrio sam na svim razinima, prelomio sam odluku – pojasnio je Stanić svoj dolazak.

Na što ste mislili kada ste kazali da Hajduk ne treba pratiti modu?

- Događao se ovdje veliki protok igrača, a nisu dolazili rezultati. Neki mudriji ljudi ranije su se ovdje bazirali na vlastitom kadru. Događalo se u Hajduku da se u panici donose odluke, mažu oči, da se nema povjerenja u mlađe igrače. Treba imati strpljenja i povjerenja. Još trebamo obaviti dubinske razgovore s cijelim pogonom. Mi tek ulazimo u novu kuću, ne možemo odmah danas imati sve odgovore – kazao je Stanić.

Hoće li biti još kadrovskih pojačanja? Spominjao se Stipe Pletikosa?

- U ovom času zasigurno ne, ali što će biti u budućnosti ne zna. Na tome ćemo raditi, Hajduku trebaju kadrovska pojačanja – odgovorio je Brbić.

Jeste li sebi postavili neke vremenske rokove?

- Osnova svega je kvaliteta, a ne podobnost. Kada je to nit vodilja, onda se neke stvari mogu zanemariti. Nisam protiv dovođenja igrača. Nije lako biti igrač Hajduka. Tko nije saživio sa ovim temperamentom, to je jako sklisko tlo. Rokovi? Bio bi sulud kada bi izlazio s nečim. Hajduk će se posložiti i resetirati se prije ili kasnije. Ne zbog mene, predsjednika, nego zbog energije koja je tu prisutna. Doći će taj trenutak. Nećemo bježati od odgovornosti. Još nisam vidio trenera koji nije izgubio, kada ga vidite, zovnite me - idem odmah po njega. Ne treba stvarati paniku kada se izgubi utakmica – rekao je Stanić.

Kakvog trenera Hajduk treba za nastavak sezone i za budućnost?

- Ova publika i regija je poprilično zahtjevna, traže dobru igru i rezultat. Imao sam čast upoznati Ivića koji je stalno bio kritiziran u pogledu igre. Tek kada je otišao na onaj svijet je postao priznat kako je trebao biti. Prije nego razgovaramo s gospodinom Burićem nećemo donositi odluke – rekao je Stanić.

Kakav profil trenera Hajduk treba? - inzistirali su novinari prema Staniću.

- Tražimo atraktivnog napadačkog trenera koji će donijeti i rezultate, ali to svi traže – poentirao je Stanić.

- Drugačije je situaciju snimati iz fotelje... - dodao je Stanić.

Staniću je potom uslijedilo pitanje koji je rezultatski cilj do kraja sezone i ide li na pripreme?

- Mi smo došli ovdje, ali još nisam potpisao ugovor. Pružili smo si ruke, to je poruka povjerenja koje treba graditi. Donedavno sam bio u agenciji koja se bavila zastupanjem igrača. Iz toga sada izlazim. Službeno postajem ono zbog čega me se ovdje predstavlja kada se ta stvar birokratski dovede u red. To je nekakva vrsta poruke. Cilj je isti kao i dosad, iz utakmice u utakmicu tražiti pobjedu. Moramo naučiti živjeti u sadašnjosti. To moramo prihvatiti, tko to ne želi ja mu ne mogu pomoći – pojasnio je Stanić.

Ne tako davno ste izjavili da je Hajduk prevelik klub da biste na njemu učili? Što se u par godina promijenilo?

- Ništa se nije promijenilo. Hajduk je i dalje veliki klub. Nitko se ne rađa na poziciji. Želim da se skupa razvijamo. Promijenila se moja odluka, samo to. A po karakteru sam takav, kada odlučim, presiječem, gazim dalje. Nogomet je postao poprilično virtualan. I pitanje napadača u Hajduku je pitanje mode. Del Bosque je osvojio sve bez klasičnog napadača, pa su onda počeli svi to pratiti. Ručak pravite od namirnica koje imate. Moramo se prilagođavati i donositi prave odluke u pravom vremenu. Koliko ćemo u tome uspjeti? Nemam pojma. Koliko ćemo trajati? Nemam pojma – rekao je Stanić.

Je li dalje cilj ove sezone jedno od prva dva mjesta? Predsjednik je najavio kako će odstupiti u slučaju da se to ne ostvari?

- Jasno je da je to cilj. Nama je naravno neki cilj biti i prvi, a to će se dogoditi prije ili poslije. Ali treba strpljenja, to unosi nemir, ne trebaju padati glave. A to se događa, frustracije kada su nerealna očekivanja. Imam jako puno iskustva po tom pitanju, još iz igračkih početaka. Ključ je u tome da je netko pričekao u tom trenutku, stao iza mene. Suludo je očekivati da će igrači biti zreli s 19-20 godina. Stat ćemo iza svakoga za koga mislimo da je pravi, da ima ono nešto. To je cijela filozofija – naglasio je Stanić.

Potom je Kepčija upitan o svojoj ulozi u Legiji i Realu?

- Počeo sam kao trener, 12 godina sam to bio. Pojavila mi se potom prilika da vodim klub u Americi. Tada sam počeo surađivati s Dinamom. U zadnjih nekoliko godina sam se više isprofilirao u klupskom menadžmentu. Možda sam jedan od rijetkih direktora koji proizlazi iz struke. Što se tiče Reala, ima sam tu privilegiju da sam prije pet-šest godina bio pozvan kao predavač na njihov program na koji dolaze studenti iz cijelog svijeta. Kao predavač idem tamo već pet-šest godina, predstavljam svoje iskustvo u razvoju igrača, odabiru trenera... To je privilegija – ispričao je Kepčija.

Na koliko dugo će biti potpisana suradnja?

- Ugovor će biti na onoliko na koliko i ja imam ugovor, do 2023. godine – referirao je Brbić.

Što je s Igorom Tudor? Jesu li s njim održani razgovori?

- Do danas nisu održani nikakvi drugi razgovori. Nakon razgovora s Burićem, ukoliko odu u tom smjeru u kojem ste već svi vi prejudicirali, onda ćemo razgovarati s drugim trenerima – pojasnio je Brbić.

Potom je iz arhive izvučen podatak kako je na debiju Stanića na Poljudu za Željezničar te 1989. godine u pobjedi Hajduka dva gola zabio Alen Bokšić?

- I nisam baš odigrao... - iskren je bio Stanić.

Bili ste tada stoper? Poslije ste postali napadač, pa desni bek?

- Tako je – potvrdio je Stanić.

Bili ste i stanovnik Splita?

- Još uvijek sam stanovnik Splita.

Trebali ste svojevremeno postati i igrač Hajduka?

- Bilo je još konekcija, dodira... - priznao je na kraju Stanić.