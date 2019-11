Bogati napadački arsenal Dinama nemoćan je protiv Hajdukovog vratara: pred njim se Olmu i Petkoviću noge tresu

Opet je titulu najboljeg igrača utakmice Hajduka i Dinama ponio Marin Ljubić (22). Kao i ljetos na Poljudu kada je Hajduk svladao Dinamo, prvo ime derbija ponovno je bio mladi vratar splitske momčadi. Još jednom je izluđivao obranama "modre", a do prije samo dva tjedna bio je na hlađenju u drugoj momčadi "bijelih".

Petković je poslije solo prodora izišao sam ispred vratara Hajduka, ali je Ljubić sačuvao hladnu glavu i baš tim dijelom tijela spriječio siguran pogodak. Tukao je neugodno u donji kut i Kadzior s ruba šesnaesterca, ali nije iznenadio Ljubića. Pokušavali su i Olmo dvaput, Oršić... Od ukupno 17 udaraca "modrih" prema vratima, sedam ih je išlo u okvir gola, ali nijednom njihova lopta nije završila u mreži. Kao ni ljetos kada je izluđivao Oršića, Gavranovića... U dva derbija protiv Dinama Ljubića je uspio svladati samo – Ismajli. Njegov suigrač!

A Ljubića ni u onom derbiju odigranom krajem kolovoza, a ni u ovom odigranom u petak vjerojatno ne bi bilo na vratima da je zdrav i spreman u oba slučaja bio Josip Posavec. A možda ga ne bi bilo niti u kadru za ovaj derbi, možda čak ni karijeru ne bi uopće nastavio na Poljudu. Pitanje je da li bi Ljubić ostao na Poljudu, da Posavca opet ne muče vrlo ozbiljni problemi s vratnom kralježnicom. Zbog toga je naglo ubrzan put do dogovora oko novog ugovora koji je Ljubić dugo odbijao potpisati, nezadovoljan ponuđenim uvjetima. No, kada je postalo jasno da Posavca neće biti u kadru na duže vrijeme, na kraju je dogovor postignut, a Ljubić je (p)ostao "bijeli" do ljeta 2022. godine.

Prije dva tjedna Ljubić je rehabilitiran pošto je prethodno čak dvadesetak dana bio na hlađenju u drugoj momčadi nakon što nije htio potpisati novi ugovor. A stari mu je isticao na kraju ove sezone. Oba derbija pokazala su da su vjerojatno u Hajduku tako ipak spriječili ponavljanje slučaja Ive Grbića. Mladi i talentirani vratar Grbić je tada također kao 22-godišnjak prvenstveno zbog manjka prilika na Poljudu odbijao produžiti ugovor i sreću je u ljeto 2018. potražio u Lokomotivi. Danas je gotovo već na pragu reprezentacije.

Titula junaka derbija nastavak je ovosezonskog Ljubićevog "roller coastera". Počeo je sezonu kao nominalno treći vratar, iza Posavca i Tomislava Duke. Prometnuo se potom u "jedinicu" i najboljeg igrača derbija. Potom je zbog nepotpisivanja novog ugovora izbačen iz momčadi, poslan na hlađenje u drugu momčad, da bi nedavno ponovno bio pomilovan i opet bio junak "bijelih" u derbiju. Toliko toga mu se izdogađalo u dosadašnjem dijelu sezone, a tek smo u studenome.

U prvom susretu po povratku među vratnice nakon tog hlađenja Ljubić nije baš najsretnije intervenirao kod prvog pogotka Osijeka, dalekometnog udarca Marića (pobjeda Hajduka 3:2). No, vrlo brzo vratio se izdanjima u kakvim smo ga ove sezone navikli gledati.

- Uzor mi je Keylor Navas, u zadnje vrijeme sviđa mi se i Andre Onana iz Ajaxa. Sviđa mi se kako prati igru, izlazi na centaršuteve, igra nogom... Baš je onakav kakav ja želim biti – govorio je nakon prve titule junaka derbija Ljubić. Za najdražeg hrvatskog vratara mladić iz splitskog Varoša izdvojio je Danijela Subašića, a za svoj najjači adut – igru nogom.

- Cijeli sam život na Zvončacu, na Jadrana, igrao balun na skalini. Imam svoju ekipu iz kvarta, iz Varoša, i teško nas je pobijediti – govorio je Ljubić, mladić koji je puno skalina preskočio i na putu do pune afirmacije u Hajduku.

Naravno, prerano je još govoriti o tome, tek je ukupno 11 susreta (10 u početnoj postavi) Ljubić uopće odradio na vratima Hajduka. Međutim, nastavi li braniti ovako, a s obzirom na krizu s vratarima u reprezentaciji (Lovre Kalinić i Simon Sluga ne brane u klubovima, kao ni Karlo Letica, Josip Posavec je ozlijeđen), Ljubić bi svakako mogao istaknuti ozbiljnu kandidaturu i za Euro. Ovo što je pokazao, pogotovo u dva derbija protiv Dinama, bilo je na EUROpskom nivou.