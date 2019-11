Obranu treba zaključati, a napad ne zanemariti: Burića čeka težak zadatak u slaganju taktike za Dinamo, moguće je da Bijeli izađu na teren s trojicom stopera

Mentalitetom na kvalitetu, lajt-motiv je trenera Hajduka Damira Burića koji je na pressici prije putovanja na najveći derbi protiv Dinama najprije - zbrojio izostanke: Juranović, Bradarić, Jairo. To je ono ključno.

No, ne mari. Tako je, kaže, bilo i prije utakmice u kolovozu kad “bijeli” također nisu bili kompletni, na gol je tek stao Ljubić, a nije bilo ni Ismajlija, ni Caktaša, pa su – pobijedili. Znači, može se.

A to što fale Juranović, Bradarić i Jairo samo nagoni Burića da slaže svoju Rubikovu kocku sastava po kojoj je moguće i da zaigra sa tri stopera, u formaciji nalik na 3-5-2.

- Da, moguće je – na izravno pitanje bio je odrješit.

Kaverne otvara izostanak Juranovića, jer prave alternative nema na desnom beku, a ostalo se dade pokrpati, ima igrača, osim što baš i nema klasičnih napadača.

Ne bi se smio Burić sasvim zatvorit, bunker bi bio samoubilački čin. Mora imat opciju da prekorači preko centra, zakorači i u Dinamov kazneni prostor, da se zamisli protivnička obrana. Atalanta je Dinamu stvarala šanse, a Šahtar im je zabio tri komada.

Ajmo po redu:

1. Kako bez Juranovića?

Kapetan, desni bek, je ozlijeđen, nije teža ozljeda mišića, ali desetak dana mora izostati, a to znači da preskače Dinamo. Na desnom beku iz postojećeg kadra igrao je Ismajli još kod Pušnika, Jradi kod Oreščanina, a i Jurić je u zadnje vrijeme znao popuniti tu stranu. U opciji sa tri stopera gdje bi Ismajli bio desno (što igra i u Albaniji kod izbornika Reje) na desnom boku vidimo Jurića ili Jradija u opciji 3-5-2.

Jasno je da treba otupiti oštricu Dinamovih nasrtaja, stoperi će se pozabaviti Petkovićem, a treba popuniti bekovske/krilne pozicije. I to ne može raditi samo jedan na jedan igrač, potrebna je pomoć suigrača za Dinamove napadačke valove. Utoliko jest delikatan izostanak Juranovića, pa nagoni na promišljanja o promjeni sustava na igru s trojicom stopera.

2. Kako bez Bradarića?

Šteta je da najiskusnije pojačanje “bijelih” ne igra u Maksimiru, to bi bila idealna utakmica za Bradarićevu smirenost, čitanje igre i precizne duge lopte kojima bi prebacio težište zbivanja na igralištu s jedne na drugu stranu. No, barem u igračima manevra Burić ne oskudijeva, sve do Kalika ili Beširovića. Barry se na primjer nije ni vraćao do Splita, čekao je suigrače u Zagrebu. Koliko je umoran ili nije svjež nakon reprezentativne akcije?

Jradi je pak dohvatio večernji avion za Split u srijedu navečer, s njim je malo lakše, daleko su Gambija i Libanon. Ako je Čolina na lijevom beku, a Nejašmić će stisnut zube, štono se kaže, onda uz Jurića i Jradija ostaje dvojba tko je peti u srednjem redu, favorit je ipak umorni Barry koji ima “ono nešto” u kombinatorici, pa najbolje može zamijenit Bradarića, s time da vezni red popunjuju i Jurić, Nejašmić, Jradi...

3. Kako bez Jaira?

Vraća se Caktaša bliže napadu, ali potrebna je dodatna napadačka opcija, bilo bi to razočaranje kad bi se zaigralo bez pravog špica. Mora u vršku biti neka točka, osovina, istureno sidro koje će okupirati pozornost protivničkih stopera. Da se “modri stroj” ne sruči sav na šesnaesterac “bijelih”. E sad, tko će to uz ofenzivnijeg Caktaša zabrinuti “modre”? Je li to Eduok ili Jakoliš?

Informacije se skrivaju kao zmija noge, pa ipak čini se da bi “šibenska napast” Jakoliš mogao dobiti prednost u odnosu na Nigerijca, “afričkog uragana” Eduoka koji se dosad nije pretjerano iskazao. Uvijek s klupe može ući popravit stvar, ako ne krene dobro. Po lijevoj strani bi ofenzivna opcija mogao biti i Dolček, međutim, naprosto nema mjesta za sve; ako je poanta da se učvrsti obrana bez Juranovića, a vezni red prebukira radi manjka Bradarića.

Da se rezimira: obranu treba zabraviti, a napad ne zanemariti. A da se remizira? Koliko god svima bila puna usta želje za pobjedom, bod bi bio dobar. Asti miša...