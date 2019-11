Pali bez ispaljenog metka: Hajduk II teško poražen na Poljudu od Međimurja

Međimurje je zasluženo slavilo na Poljudu, u potpunosti nadigralo Hajduk II u drugom dijelu...

Na prvu priliku na utakmici čekalo se do 13. minute. Iz slobodnoga udarca je Skorup idealno pronašao Pršira koji je bio u odličnoj sitauciji, no njegov udarac obranio je Koprić koji je spasio svoja vrta. Dvije minuta nakon toga je i Skorup bio na 20 metara, no pucao je iznad vrata.

Brzu akciju odigrao je Hajduk u 26. minuti kada je Špikić dodao do Pršira, no njegov udarac/ubačaj odbio je Koprić pa nije bilo opasnosti pred vratima.

U 40. minuti je prvotimac Teklić koji je za ovu prigodu pojačao drugu momčad ubacio pred vrata, ali je Šego pucao prelagano te je Koprić lako uhvatio loptu.

Malo nakon toga sa 20 metara pucao je Blagaić, ali je lopta otišla par metara od vratnice. Na ubačaj Pršira minutu poslije lopta je ispala vrataru Kopriću, no Šego nije uspio zabiti, gosti su otklonili opasnost.

Nastavak je počeo slobodnim udarcem za goste koji je izveo Šimičić, ali od živog zida se lopta odbila u korner nakon kojega nije bilo opasnosti. Na drugoj strani je prekid za Hajduk izveo Skorup, idealno ubacio, no Teklić je pucao glavom pokraj vrata s deset metara.

U 55. iskosa sa 18 metara pucao Brcković, no lopta nije pronašla put do mreže. A onda su gosti poveli, došli do lopte po desnoj strani, a ubacio je Šimičić koji je sa deset metara pogodio za 0:1. Hajduk je mogao relativno brzo izjednačiti kada je u 67. zdesna ubacio Špikić, a Bajić pucajući glavom pogodio vratnicu.

Bijeli su napali i već u idućoj akciji imali prigodu kada je pucao Pršir, no njegov udarac je obranio Koprić. Pritisak Hajduka II je rastao, pa je tako uskoro i Blagaić s deset metara pucao nakon ubačaja Ciprića, no obranio je Koprić.

Vratar gostiju u 79. minuti lako je uhvatio pokušaj Blagaića sa 16 metara. Gosti su nakon toga imali korner, a Knezović je neometan sa 12 metara puvao preko gola. Utakmica je riješena u 81. kada je Brcković dodao do Šimičića, a on zabio istrčalom Matijašu.

Ubrzo je sjevnula još jedna akcija kada je Brcković dao za Ivančića koji se sjurio prem vratima i zabio za 0:3.